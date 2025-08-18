Βίντεο: 13χρονος έπαιξε κλαρίνο και μάγεψε το κοινό σε πανηγύρι στην Εύβοια

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου ένας 13χρονος παίζει εκπληκτικό κλαρίνο μαγεύοντας το κοινό σε πανηγύρι στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr, o ταλαντούχος μουσικός βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο πανηγύρι της Αχλαδερής. Ο 13χρονος, ο οποίος μένει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και εισήχθη πρώτος στη Μουσική Σχολή Αλίμου παίζοντας γκάιντα, είχε πάει για διακοπές στο χωριό.

Κατά τη διάρκεια του τοπικού πανηγυριού, οι παρευρισκόμενοι τον ανέβασαν στη σκηνή, όπου και καθήλωσε το κοινό παίζοντας κλαρίνο.

Η νέα γενιά μουσικών φαίνεται πως κρατά ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά, γεγονός αναμφισβήτητα ενθαρρυντικό και αισιόδοξο.