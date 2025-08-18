Βίντεο: 13χρονος έπαιξε κλαρίνο και μάγεψε το κοινό σε πανηγύρι στην Εύβοια

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΝΕΑΡΟΣ ΚΛΑΡΙΝΟ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου ένας 13χρονος παίζει εκπληκτικό κλαρίνο μαγεύοντας το κοινό σε πανηγύρι στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr, o ταλαντούχος μουσικός βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο πανηγύρι της Αχλαδερής. Ο 13χρονος, ο οποίος μένει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και εισήχθη πρώτος στη Μουσική Σχολή Αλίμου παίζοντας γκάιντα, είχε πάει για διακοπές στο χωριό.

Κατά τη διάρκεια του τοπικού πανηγυριού, οι παρευρισκόμενοι τον ανέβασαν στη σκηνή, όπου και καθήλωσε το κοινό παίζοντας κλαρίνο.

Η νέα γενιά μουσικών φαίνεται πως κρατά ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά, γεγονός αναμφισβήτητα ενθαρρυντικό και αισιόδοξο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
17:44 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Καστοριά: Απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο – Κινητοποίηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Καστοριά, έπειτα από την απόδραση ε...
17:42 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ελ. Βενιζέλος: Η ακτινογραφία-σοκ που αποκάλυψε τα 100 «αυγά» κοκαΐνης στο στομάχι διακινητή από τη Βραζιλία

Στη σύλληψη ενός άνδρα από τη Βραζιλία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το πρωί της Δευτέρας στ...
17:36 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Τραγωδία με 3 νεκρούς στην Εγνατία Οδό: Απο γάμο επέστρεφαν οι επιβάτες των δύο αυτοκινήτων – Εικόνες-σοκ από το σημείο του δυστυχήματος

Τραγωδία με 3 νεκρούς και τραυματίες το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08) στην Εγνατία Οδό Ξάνθης ...
15:52 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Πήλιο: Γυναίκα ούρλιαζε ζητώντας βοήθεια έπειτα από επίθεση αδέσποτων – Δεν βοήθησε κανείς από τους ανθρώπους που βρίσκονταν τριγύρω – ΦΩΤΟ

Σοβαρό περιστατικό επίθεσης αδέσποτων σημειώθηκε προχθές το μεσημέρι στην περιοχή Καλά Νερά στ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο