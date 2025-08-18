ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 33.000 ευρώ σε επιχειρήσεις τον Ιούλιο

Enikos Newsroom

οικονομία

ΔΙΜΕΑ

Σε 33.000 ευρώ ανέρχεται το σύνολο των προστίμων που επιβλήθηκε από τους υπαλλήλους της Διυπηρεσιάκης Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν, σε όλη την χώρα, τον Ιούλιο.

Έλεγχοι ΔΙΜΕΑ στην Ζάκυνθο: Πρόστιμα σχεδόν 168.000 ευρώ – Καταστράφηκαν 34.407 «προϊόντα μαϊμού»

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των προστίμων που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 23 επιχειρήσεις από 500 μέχρι και 3.000 ευρώ, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών -ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

