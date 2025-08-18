Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Ο 28χρονος μαχαίρωσε την 47χρονη σύντροφό του πολλές φορές – Οι γείτονες άκουσαν τα ουρλιαχτά της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαλάνδρι: Άγρια δολοφονία 47χρονης

Άγριο έγκλημα με θύμα 47χρονη, διαπράχθηκε λίγο πριν από τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας (18/8), στην οδό Ρουμπέση, στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κάτοικος της περιοχής τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ανέφερε ότι ένας άνδρας κυνηγούσε με μαχαίρι μια γυναίκα στον δρόμο. Οι γείτονες άκουσαν τα ουρλιαχτά της.

Οι κάτοικοι όπως ανέφεραν δεν έβλεπαν το ζευγάρι συχνά στην γειτονιά και δεν είχαν παρατηρήσει καβγάδες στο παρελθόν.

Την μαχαίρωσε στη μέση του δρόμου

Έγινε κινητοποίηση και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι όμως βρήκαν τη γυναίκα νεκρή στην είσοδο πολυκατοικίας. Το θύμα φέρει πολλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 28χρονο ημεδαπό ως δράστη του εγκλήματος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, είχε σχέση με το θύμα. Ο 28χρονος μεταφέρθηκε και κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Ο 28χρονος δράστης είχε πάνω του το μαχαίρι του εγκλήματος

Στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ ο ίδιος δεν έφυγε από το σημείο και περίμενε τους αστυνομικούς οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Όπως λένε μάρτυρες, πριν από το έγκλημα είδαν τον δράστη και το θύμα να συνομιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας.

