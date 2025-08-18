Καρχαρίας επιτέθηκε σε 63χρονο που έκανε ψαροντούφεκο

Φωτογραφία: Unsplash

Ένας 63χρονος Αμερικανός τουρίστας δέχθηκε επίθεση από καρχαρία, ενώ έκανε ψαροντούφεκο στις Μπαχάμες, και υπέστη σοβαρά τραύματα σε ένα περιστατικό που προκαλεί ανησυχία για τους επισκέπτες της περιοχής.

Η τρομακτική «συνάντηση» συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής κοντά στο Big Grand Cay, ένα απομακρυσμένο τμήμα των Νήσων Abaco, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Αστυνομία στις Μπαχάμες.

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, ανασύρθηκε από το νερό με σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε σε τοπική κλινική προτού μεταφερθεί στις ΗΠΑ με αεροδιακομιδή για περαιτέρω θεραπεία, σύμφωνα με την αστυνομία. Η τρέχουσα κατάσταση της υγείας του θύματος παραμένει άγνωστη.

Το ψαροντούφεκο αποτελεί δημοφιλή ψυχαγωγική δραστηριότητα στις Μπαχάμες.

Οι Μπαχάμες έχουν αποκτήσει τη φήμη μιας περιοχής με παρουσία αρκετών καρχαριών λόγω διάφορων περιστατικών, αν και οι επιθέσεις παραμένουν σπάνιες.

Μπαχάμες
Φωτογραφία: Unsplash

Σύμφωνα με το International Shark Attack File, έχουν επιβεβαιωθεί 34 επιθέσεις καρχαριών στις Μπαχάμες τα τελευταία 400 χρόνια, κατατάσσοντας τη χώρα στην 9η θέση παγκοσμίως σε συναντήσεις με καρχαρίες.

Μία Αμερικανίδα τουρίστρια δήλωσε ότι νόμιζε πως «θα πεθάνει» όταν ένας καρχαρίας επιτέθηκε σε εκείνη και σε μια φίλη της ενώ κολυμπούσαν σε τουριστικό θέρετρο τον Φεβρουάριο.

Φωτογραφία: Gerald Schombs / Unsplash

Τον Μάρτιο, μια σειρά επιθέσεων καρχαριών και εγκληματικών περιστατικών στις Μπαχάμες οδήγησε τις ΗΠΑ να επανεκδώσουν ταξιδιωτική οδηγία κατά της χώρας εν μέσω της κορύφωσης των διακοπών της άνοιξης.

«Μείνετε σε εγρήγορση για καρχαρίες. Οι επιθέσεις καρχαριών έχουν οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς και θανάτους», προειδοποίησε το Αμερικανικό ΥΠΕΞ εκείνη την περίοδο.

