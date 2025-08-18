Kseniya Alexandrova: Νεκρή η πρώην διαγωνιζόμενη του Miss Universe – Ελάφι έπεσε πάνω στην Porsche της

Enikos Newsroom

διεθνή

Kseniya Alexandrova: Νεκρή η πρώην διαγωνιζόμενη του Miss Universe – Ελάφι έπεσε πάνω στην Porsche της
Πηγή: Instagram / @kseniyaalexandrova

Το μοντέλο Kseniya Alexandrova, πρώην διαγωνιζόμενη του διαγωνισμού Μις Υφήλιος (Miss Universe) 2017, πέθανε σε ένα σπάνιο ατύχημα, όταν ένα τεράστιο ελάφι διέλυσε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου της.

Η Alexandrova και ο σύζυγός της οδηγούσαν στην περιοχή Tver της Ρωσίας στις 5 Ιουλίου, όταν ένα τεράστιο ελάφι έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του Porsche Panamera τους, προκαλώντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι της.

Το πανέμορφο μοντέλο, που είχε στεφθεί ως αναπληρωματική Miss Russia το 2017, βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού όταν το ελάφι έπεσε στο δρόμο και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο.

Ο σύζυγός της επιβίωσε, ενώ η Alexandrova υπέστη σοβαρά τραύματα που την κράτησαν σε κώμα μέχρι τον θάνατό της την Παρασκευή.

Πηγή: Instagram / @kseniyaalexandrova

«Από τη στιγμή που το ελάφι πηδούσε μέχρι την πρόσκρουση πέρασε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα», δήλωσε ο σύζυγός της στο ρωσικό πρακτορείο RIA.

«Το ελάφι πέταξε μέσα στο αυτοκίνητο. Το χτύπημα χτύπησε την Ksyusha στο κεφάλι. Ήταν αναίσθητη, το κεφάλι της είχε σπάσει, όλα ήταν καλυμμένα με αίμα», πρόσθεσε.

Ο σύζυγός της αποκάλυψε ότι το μπροστινό μέρος του κρανίου της Alexandrova είχε καταστραφεί από τα πόδια του ελαφιού, που διείσδυσαν στο παράθυρο του χαμηλού σπορ αυτοκινήτου.


Έπειτα από περισσότερο από έναν μήνα σε βαθύ κώμα, η Alexandrova πέθανε στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το πρακτορείο μοντέλων της.

Το ζευγάρι ήταν πρόσφατα παντρεμένο, έχοντας μόλις ενωθεί με τα δεσμά του γάμου τέσσερις μήνες πριν από το ατύχημα, όπως αναφέρει ο δημοφιλής λογαριασμός της στο Instagram.

Πηγή: Instagram / @kseniyaalexandrova

Η Alexandrova είχε συμμετάσχει στον διαγωνισμό Miss Universe 2017 στο Λας Βέγκας, χωρίς όμως να προκριθεί στην κορυφαία 16άδα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
10:58 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Άγριο έγκλημα στην Κύπρο: 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα την 34χρονη σύντροφό του – Τραυμάτισε και τον 14χρονο γιο της 

Άγρια δολοφονία στην Χλώρακα της Κύπρου. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το philenews, ένας 53χρονος ...
10:48 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Σκίουροι «ζόμπι» προκαλούν ανησυχία: Εμφανίζονται στις αυλές των σπιτιών – Τι λένε οι ειδικοί

Ανατριχιαστικοί σκίουροι με όγκους που μοιάζουν με φουσκάλες και εκκρίνουν υγρά εμφανίζονται σ...
10:06 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ο Τραμπ ασκεί πίεση στον Ζελένσκι πριν από την κρίσιμη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο – Συνομιλίες υψηλού ρίσκου στον Λευκό Οίκο με Ευρωπαίους ηγέτες

Η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να φιλοξενήσει σήμερα μια κρίσιμη διπλωματική σύνοδο, καθώς ο πρόεδρο...
07:54 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Τουρκία: Οι προκλήσεις της Άγκυρας πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Με σωρεία προκλήσεων σε όλα τα μέτωπα ναρκοθετεί η Άγκυρα την επικείμενη συνάντηση ανάμεσα στο...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο