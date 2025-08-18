Kseniya Alexandrova: Νεκρή η πρώην διαγωνιζόμενη του Miss Universe – Ελάφι έπεσε πάνω στην Porsche της

Το μοντέλο Kseniya Alexandrova, πρώην διαγωνιζόμενη του διαγωνισμού Μις Υφήλιος (Miss Universe) 2017, πέθανε σε ένα σπάνιο ατύχημα, όταν ένα τεράστιο ελάφι διέλυσε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου της.

Η Alexandrova και ο σύζυγός της οδηγούσαν στην περιοχή Tver της Ρωσίας στις 5 Ιουλίου, όταν ένα τεράστιο ελάφι έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του Porsche Panamera τους, προκαλώντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι της.

Το πανέμορφο μοντέλο, που είχε στεφθεί ως αναπληρωματική Miss Russia το 2017, βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού όταν το ελάφι έπεσε στο δρόμο και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο.

Ο σύζυγός της επιβίωσε, ενώ η Alexandrova υπέστη σοβαρά τραύματα που την κράτησαν σε κώμα μέχρι τον θάνατό της την Παρασκευή.

«Από τη στιγμή που το ελάφι πηδούσε μέχρι την πρόσκρουση πέρασε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα», δήλωσε ο σύζυγός της στο ρωσικό πρακτορείο RIA.

«Το ελάφι πέταξε μέσα στο αυτοκίνητο. Το χτύπημα χτύπησε την Ksyusha στο κεφάλι. Ήταν αναίσθητη, το κεφάλι της είχε σπάσει, όλα ήταν καλυμμένα με αίμα», πρόσθεσε.

Ο σύζυγός της αποκάλυψε ότι το μπροστινό μέρος του κρανίου της Alexandrova είχε καταστραφεί από τα πόδια του ελαφιού, που διείσδυσαν στο παράθυρο του χαμηλού σπορ αυτοκινήτου.

TRAGIC ACCIDENT: Kseniya Alexandrova, a newly-wed former Miss Universe contestant from Russia, died last week after an elk reportedly crashed through the windshield of her Porsche. She was 30. pic.twitter.com/57HrOJQ9U6 — Fox News (@FoxNews) August 17, 2025



Έπειτα από περισσότερο από έναν μήνα σε βαθύ κώμα, η Alexandrova πέθανε στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το πρακτορείο μοντέλων της.

Το ζευγάρι ήταν πρόσφατα παντρεμένο, έχοντας μόλις ενωθεί με τα δεσμά του γάμου τέσσερις μήνες πριν από το ατύχημα, όπως αναφέρει ο δημοφιλής λογαριασμός της στο Instagram.

Η Alexandrova είχε συμμετάσχει στον διαγωνισμό Miss Universe 2017 στο Λας Βέγκας, χωρίς όμως να προκριθεί στην κορυφαία 16άδα.