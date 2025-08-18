Ο Τραμπ ασκεί πίεση στον Ζελένσκι πριν από την κρίσιμη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο – Συνομιλίες υψηλού ρίσκου στον Λευκό Οίκο με Ευρωπαίους ηγέτες

Η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να φιλοξενήσει σήμερα μια κρίσιμη διπλωματική σύνοδο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η συνάντηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να πιέσει το Κίεβο να δεχθεί όρους ευνοϊκούς για τη Μόσχα, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση του Ζελένσκι και να αποτρέψουν επανάληψη της έντασης που είχε σημειωθεί στην προηγούμενη συνάντησή τους τον Φεβρουάριο στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ φάνηκε να θέτει τις προϋποθέσεις για τις συνομιλίες της Δευτέρας με μια ανάρτηση στο Truth Social αργά το βράδυ της Κυριακής, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για το τέλος του πολέμου βαρύνει τον Ζελένσκι.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμάει. Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε. Καμία επιστροφή στην παραχώρηση της Κριμαίας από τον Ομπάμα (πριν 12 χρόνια, χωρίς να ριχθεί ούτε μία σφαίρα!) και καμία είσοδος στο ΝΑΤΟ από την Ουκρανία. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ!».

Τα «όρια» του Ζελένσκι

Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι απάντησε με δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα X, επισημαίνοντας ότι όλοι μοιράζονται την επιθυμία να τερματιστεί ο πόλεμος γρήγορα και με ασφάλεια, ενώ έθεσε και τα δικά του όρια σχετικά με εδαφικές παραχωρήσεις και εγγυήσεις ασφαλείας.

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025



«Η ειρήνη πρέπει να είναι διαρκής. Όχι όπως ήταν πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραδώσει την Κριμαία και μέρος της Ανατολής μας -μέρος του Ντονμπάς- και ο Πούτιν το χρησιμοποίησε απλώς ως εφαλτήριο για νέα επίθεση. Ή όταν η Ουκρανία έλαβε τις λεγόμενες “εγγυήσεις ασφαλείας” το 1994, αλλά δεν λειτούργησαν».

Παρ’ όλα αυτά, ο Ζελένσκι δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου, σημειώνοντας: «ο λαός μας θα είναι πάντα ευγνώμων προς τον πρόεδρο Τραμπ».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Λευκό Οίκο

Η σύνοδος της Δευτέρας θα ξεκινήσει με τη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι στις 20:15 ώρα Ελλάδας στο Οβάλ Γραφείο, ενώ ακολούθως στις 22:00 ώρα Ελλάδας ο Τραμπ θα συναντήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες στην αίθουσα East Room του Λευκού Οίκου.

Η συνάντηση προγραμματίστηκε την τελευταία στιγμή, μετά τη σύνοδο του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε θερμά τον Ρώσο ηγέτη στις ΗΠΑ και παρουσίασε τις συνομιλίες αυτές ως πιθανό άνοιγμα για τριμερείς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον Ζελένσκι. Ωστόσο, η συνάντηση δεν οδήγησε σε συμφωνία ούτε σε κατάπαυση του πυρός.

Μετά την Αλάσκα, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, ο Τραμπ δήλωσε: «Aποφασίστηκε από όλους ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, που θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται».

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν την πρόταση για τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες, παραμένουν επιφυλακτικοί ότι η σύνοδος της Δευτέρας μπορεί να επαναλάβει την ένταση που είχε σημειωθεί στο Οβάλ Γραφείο τον χειμώνα, όταν ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υποδέχθηκαν τον Ζελένσκι.

Για να στηρίξουν το Κίεβο και να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα περιλαμβάνει παραχωρήσεις προς τον Πούτιν, στην συνάντηση συμμετέχουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Τραμπ, παρά την προειδοποίησή του προς τον Ζελένσκι, φάνηκε ενθουσιασμένος για την παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο, γράφοντας στο Truth Social: «Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο αύριο. Ποτέ δεν είχα τόσους Ευρωπαίους ηγέτες ταυτόχρονα. Μεγάλη μου τιμή να τους φιλοξενώ!»

Άρθρο 5 και παραχωρήσεις εδάφων

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε πριν τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο ότι οι Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» κατά τη σύνοδό τους στην Αλάσκα την προηγούμενη εβδομάδα.

Όπως επεσήμανε, «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δυνητικά προετοιμασμένες να μπορούν να δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας Άρθρου 5, αλλά όχι από το ΝΑΤΟ — απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, αν μία χώρα μέλος δεχθεί επίθεση, κάθε μέλος της συμμαχίας «θα θεωρήσει αυτήν την πράξη βίας ως ένοπλη επίθεση εναντίον όλων των μελών και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα».

Η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά αναζητά στήριξη από τους συμμάχους της από την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Ο Γουίτκοφ σημείωσε ότι η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα συζητηθεί περαιτέρω μεταξύ των ΗΠΑ, του Ζελένσκι και των Ευρωπαίων συμμάχων κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ πίστευε ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια συμφωνία εάν η Ουκρανία παρέδιδε την περιοχή του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων που η Ρωσία δεν ελέγχει.

Με πληροφορίες από: Politico, Reuters, Washington Post