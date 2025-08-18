Νέα Ερυθραία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που τα περιπολικά φτάνουν για να συλλάβουν τον αδελφό γνωστής παρουσιάστριας που οδηγούσε μεθυσμένος

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την υπόθεση του αδελφού γνωστής παρουσιάστριας, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (17/8) στην Νέα Ερυθραία, καθώς εντοπίστηκε να έχει καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ και να οδηγεί, ενώ επιτέθηκε και σε αστυνομικό.

Όπως έγινε γνωστό, στις 02:30 τα ξημερώματα στη οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία, ο 38χρονος παραβίασε την διπλή διαχωριστική γραμμή και προσπέρασε ένα όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει όμως ο 38χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Λίγη ώρα αργότερα, οι άνδρες της ΕΛΑΣ κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στην συμβολή της Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Καρασταμάτη Αλεξάκη.

Εκεί ο 38χρονος αντέδρασε στον έλεγχο των αστυνομικών και φέρεται να πέταξε κάτω την υπηρεσιακή ταυτότητα ενός αστυνομικού και στη συνέχεια άρχισε να τον φωνάζει και να τον σπρώχνει.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι ο 38χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Star: