Φανταστική συνταγή για ισπανική πατατοσαλάτα – Ιδανικό συνοδευτικό

Με γευστικό τόνο, τρυφερές πατάτες και μια γερή δόση από ελαιόλαδο, το πιάτο αυτό, είναι η απόδειξη πως, τα πιο απλά υλικά δημιουργούν τις πιο αξέχαστες γεύσεις. Αν και θεωρείται σαλάτα, αυτό το πιάτο με τον τόνο και τις πατάτες, μπορεί να είναι κανονικό κυρίως γεύμα, παρά συνοδευτικό.

Πανεύκολη συνταγή για ριζότο με μανιτάρια – Είναι σαν να φτιάχτηκε σε βραβευμένο εστιατόριο με αστέρια Μισελέν

Μαζί με τις τρυφερές πατάτες, το πιάτο αυτό περιέχει πιπεριές, κόκκινο κρεμμύδι, ζουμερές ντομάτες και τρυφερά φασόλια – όλα τραγανά και θρεπτικά συστατικά που συμπληρώνουν τον γευστικό τόνο albacore.

Οι πατάτες απορροφούν το λεμόνι και το ξύδι, ενώ οι αλμυρές μαύρες ελιές, εμπλουτίζουν το πιάτο με έναν ευχάριστα πικρό τόνο. Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, διαλέξτε πατάτες παρόμοιου μεγέθους, ώστε να μαγειρευτούν ομοιόμορφα.

Απολαύστε βελούδινη πέστο με βάση τη μέντα και τον βασιλικό – Η φανταστική συνταγή του σεφ Massimo Bottura

Μην βιαστείτε να τη σερβίρετε – όσο αφήνετε να ποτίσουν τα συστατικά το ντρέσιγκ με τη γεύση του ξυδιού, τόσο πιο πολύ “δένουν” οι γεύσεις.

Ποιες είναι οι καλύτερες πατάτες για τη σαλάτα;

Όλες οι πατάτες μπορεί να είναι ιδανικές για σαλάτες – ανάλογα με το είδος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ιδανικές είναι οι Yukon Gold. Έχουν την ιδανική ποσότητα αμύλου, αλλά είναι μέτρια λιπαρές – δημιουργώντας κρεμώδη υφή και δεν θα διαλύονται.

Πρόταση συνδυασμού

Ένα λευκό κρασί Vermentino με άρωμα εσπεριδοειδών, όπως το Los Milics Jules, ταιριάζει υπέροχα με αυτό το πλούσιο πιάτο.

Ετοιμασία

  • Μπορείτε να την ετοιμάσετε εκ των προτέρων (χωρίς τις πατάτες) και να την έχετε αποθηκευμένη σε αεροστεγή συσκευασία στο ψυγείο μέχρι και δύο μέρες.
  • Πριν τη σερβίρετε, βγάλτε από το ψυγείο και αφήστε τη να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία δωματίου

Υλικά

  • 113 γραμμάρια φρέσκων πράσινων φασολιών (περίπου 1 φλιτζάνι)
  • 5 κουταλιές τις σούπας ξύδι σέρι
  • 6 πατάτες Yukon gold, ξεφλουδισμένες
  • 4 κουταλιές του γλυκού χυμό λεμονιού
  • 2 κουταλιές του γλυκού αλάτι κόσερ
  • 1 κουταλιά της σούπας μαύρο πιπέρι και επιπλέον για το σερβίρισμα
  • 3/4 κούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
  • 450 γραμμάρια ντομάτες τσέρι, κομμένες στα δύο (περίπου 2 κούπες)
  • 113 γραμμάρια από κονσέρβα λευκού αλμπακόρε τόνου σε ελαιόλαδο, στραγγισμένο και θρυμματισμένο
  • 1 μικρή λεπτοκομμένη πιπεριά (περίπου 1 κούπα)
  • 1 κούπα λεπτοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι (μέτριο)
  • 1/2 κούπα αλατισμένες μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι
  • 2 μεγάλα, καλά βρασμένα αυγά, καθαρισμένα και κομμένα σε τέταρτα – για το σερβίρισμα
  • Φρέσκο, κομμένο μαϊντανό για σερβίρισμα

Εκτέλεση

  • Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, βράστε αλατισμένο νερό.
  • Γεμίστε ένα μπολ με παγωμένο νερό και αφήστε το δίπλα στην εστία.
  • Στο νερό που βράζει, προσθέστε τα πράσινα φασόλια.
  • Μαγειρέψτε τα, ανακατεύοντας μέχρι τα φασόλια να γίνουν πιο τρυφερά, δύο με τρία λεπτά.
  • Αφήστε τα φασόλια να κρυώσουν, για 30 – 45 λεπτά.
  • Στραγγίστε τον πάγο και το νερό και, βάλτε τα φασόλια σ’ ένα μεγάλο μπολ.
  • Αφήστε τα στην άκρη.
  • Κατεβάστε τη φωτιά στο μέτριο.
  • Προσθέστε τις πατάτες.
  • Μαγειρέψτε, χωρίς να καλύψετε την κατσαρόλα, μέχρι να μαλακώσουν για 20 – 25 λεπτά.
  • Στραγγίστε και αφήστε τις πατάτες να κρυώσουν – περίπου 15 λεπτά.
  • Στο μεταξύ, χτυπήστε το ξύδι σέρι, τον χυμό λεμονιού, το αλάτι και το μαύρο πιπέρι σε ένα μεσαίο μπολ.
  • Ρίχνοντας μια λεπτή, σταθερή “κλωστή” το ελαιόλαδο, ανακατέψτε δυνατά μέχρι το μίγμα να ομογενοποιηθεί σε μια αφράτη και λεία κρέμα, για περίπου 2 με 3 λεπτά.
  • Στη συνέχεια, αφήστε το στην άκρη.
  • Καθαρίστε τις πατάτες και κόψτε τις σε κομμάτια 2 εκ.
  • Πρόσθεσέ τις σε μπολ με τα φασολάκια.
  • Ξεφλουδίστε τις πατάτες και κόψτε σε κομμάτια, περίπου 10 εκατοστών.
  • Προσθέστε στο μπολ με τα πράσινα φασόλια.
  • Στη συνέχεια, προσθέστε τον τόνο, την πιπεριά, το κρεμμύδι και τις ελιές.
  • Προσθέστε το ελαιόλαδο και ανακατέψτε ελαφρά.
  • Καλύψτε τη σαλάτα και αφήστε τις γεύσεις να ποτίσουν, για περίπου δύο ώρες.
  • Σερβίρετε με αυγά και καρυκεύστε με μαύρο πιπέρι και μαϊντανό.

