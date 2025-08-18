Φανταστική συνταγή για ισπανική πατατοσαλάτα – Ιδανικό συνοδευτικό

Με γευστικό τόνο, τρυφερές πατάτες και μια γερή δόση από ελαιόλαδο, το πιάτο αυτό, είναι η απόδειξη πως, τα πιο απλά υλικά δημιουργούν τις πιο αξέχαστες γεύσεις. Αν και θεωρείται σαλάτα, αυτό το πιάτο με τον τόνο και τις πατάτες, μπορεί να είναι κανονικό κυρίως γεύμα, παρά συνοδευτικό.

Μαζί με τις τρυφερές πατάτες, το πιάτο αυτό περιέχει πιπεριές, κόκκινο κρεμμύδι, ζουμερές ντομάτες και τρυφερά φασόλια – όλα τραγανά και θρεπτικά συστατικά που συμπληρώνουν τον γευστικό τόνο albacore.

Οι πατάτες απορροφούν το λεμόνι και το ξύδι, ενώ οι αλμυρές μαύρες ελιές, εμπλουτίζουν το πιάτο με έναν ευχάριστα πικρό τόνο. Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, διαλέξτε πατάτες παρόμοιου μεγέθους, ώστε να μαγειρευτούν ομοιόμορφα.

Μην βιαστείτε να τη σερβίρετε – όσο αφήνετε να ποτίσουν τα συστατικά το ντρέσιγκ με τη γεύση του ξυδιού, τόσο πιο πολύ “δένουν” οι γεύσεις.

Ποιες είναι οι καλύτερες πατάτες για τη σαλάτα;

Όλες οι πατάτες μπορεί να είναι ιδανικές για σαλάτες – ανάλογα με το είδος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ιδανικές είναι οι Yukon Gold. Έχουν την ιδανική ποσότητα αμύλου, αλλά είναι μέτρια λιπαρές – δημιουργώντας κρεμώδη υφή και δεν θα διαλύονται.

Πρόταση συνδυασμού

Ένα λευκό κρασί Vermentino με άρωμα εσπεριδοειδών, όπως το Los Milics Jules, ταιριάζει υπέροχα με αυτό το πλούσιο πιάτο.

Ετοιμασία

Μπορείτε να την ετοιμάσετε εκ των προτέρων (χωρίς τις πατάτες) και να την έχετε αποθηκευμένη σε αεροστεγή συσκευασία στο ψυγείο μέχρι και δύο μέρες.

Πριν τη σερβίρετε, βγάλτε από το ψυγείο και αφήστε τη να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία δωματίου

Υλικά

113 γραμμάρια φρέσκων πράσινων φασολιών (περίπου 1 φλιτζάνι)

5 κουταλιές τις σούπας ξύδι σέρι

6 πατάτες Yukon gold, ξεφλουδισμένες

4 κουταλιές του γλυκού χυμό λεμονιού

2 κουταλιές του γλυκού αλάτι κόσερ

1 κουταλιά της σούπας μαύρο πιπέρι και επιπλέον για το σερβίρισμα

3/4 κούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

450 γραμμάρια ντομάτες τσέρι, κομμένες στα δύο (περίπου 2 κούπες)

113 γραμμάρια από κονσέρβα λευκού αλμπακόρε τόνου σε ελαιόλαδο, στραγγισμένο και θρυμματισμένο

1 μικρή λεπτοκομμένη πιπεριά (περίπου 1 κούπα)

1 κούπα λεπτοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι (μέτριο)

1/2 κούπα αλατισμένες μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι

2 μεγάλα, καλά βρασμένα αυγά, καθαρισμένα και κομμένα σε τέταρτα – για το σερβίρισμα

Φρέσκο, κομμένο μαϊντανό για σερβίρισμα

Εκτέλεση