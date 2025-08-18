Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Το πρώτο του μήνυμα κατά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον – «Ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έφτασε αργά το βράδυ της Κυριακής στην Ουάσινγκτον, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η συνεργασία της χώρας του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους εταίρους θα οδηγήσει τη Ρωσία στην ειρήνη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, σε μήνυμά του μέσω Telegram, ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του για την πρόσκληση, τονίζοντας πως προτεραιότητα όλων είναι να τερματιστεί γρήγορα και με αξιοπιστία ο πόλεμος. «Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσκληση. Όλοι μας θέλουμε εξίσου να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος γρήγορα και αξιόπιστα», υπογράμμισε.

Συνεχίζοντας, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ενότητα με τους Δυτικούς συμμάχους θα αποδώσει καρπούς. «Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική και τους Ευρωπαίους φίλους μας θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.