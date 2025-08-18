Ελευθερία Ελευθερίου: Κόβει την ανάσα με το άκρως αποκαλυπτικό της φόρεμα – ΦΩΤΟ

Η Ελευθερία Ελευθερίου συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές της, οι οποίες συνδυάζονται με επαγγελματικές υποχρεώσεις, μέσα από τα social media.

Το απόγευμα της Κυριακής, η τραγουδίστρια ανέβασε μια ανάρτηση που τράβηξε αμέσως την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων. Ο λόγος ήταν το αποκαλυπτικό φόρεμα που επέλεξε, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της και προκάλεσε «βροχή» σχολίων στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Τα μηνύματα που έλαβε ήταν ιδιαίτερα θερμά, με πολλούς να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για την εμφάνισή της.

Η Ελευθερίου, μάλιστα, έκρινε πως οι φωτογραφίες «μιλούν» από μόνες τους και έτσι δεν πρόσθεσε καμία λεζάντα στη συγκεκριμένη ανάρτηση.