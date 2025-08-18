Ελευθερία Ελευθερίου: Κόβει την ανάσα με το άκρως αποκαλυπτικό της φόρεμα – ΦΩΤΟ

Σταύρος Ιωακείμ

lifestyle

Ελευθερία Ελευθερίου: Κόβει την ανάσα με το άκρως αποκαλυπτικό της φόρεμα – ΦΩΤΟ

Η Ελευθερία Ελευθερίου συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές της, οι οποίες συνδυάζονται με επαγγελματικές υποχρεώσεις, μέσα από τα social media.

Το απόγευμα της Κυριακής, η τραγουδίστρια ανέβασε μια ανάρτηση που τράβηξε αμέσως την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων. Ο λόγος ήταν το αποκαλυπτικό φόρεμα που επέλεξε, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της και προκάλεσε «βροχή» σχολίων στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Τα μηνύματα που έλαβε ήταν ιδιαίτερα θερμά, με πολλούς να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για την εμφάνισή της.

Η Ελευθερίου, μάλιστα, έκρινε πως οι φωτογραφίες «μιλούν» από μόνες τους και έτσι δεν πρόσθεσε καμία λεζάντα στη συγκεκριμένη ανάρτηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
03:50 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Γιάννα Βασιλείου «Ύστερα από ψυχοθεραπεία και δουλειά με τον εαυτό μου έμαθα να επικοινωνώ, να μη φοβάμαι να μιλήσω»

Η Γιάννα Βασιλείου μίλησε στο περιοδικό Gala σε μια συνέντευξη όπου αναφέρθηκε στο νέο της τρα...
03:35 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Συγκινεί ο Χρήστος Φωτίδης: «Δεν με πονάει ακόμα ο θάνατος της γιατί η ίδια «θέλησε» να φύγει»

Ο Χρήστος Φωτίδης παραχώρησε μια συνέντευξη στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο και στη δημο...
03:05 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ναταλία Γερμανού: Η φωτογραφία με κόκκινο μαγιό από τις διακοπές της στην Κρήτη

Η Ναταλία Γερμανού απολαμβάνει αυτό το διάστημα τις καλοκαιρινές της διακοπές, αφήνοντας για λ...
20:21 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Evangelia για τον σύντροφό της: «Έχουμε βάλει όριο να μην περνάμε χωριστά περισσότερες από τρεις εβδομάδες»

Για την προσωπική της ζωή και τη σχέση με τον σύντροφο της, Τζέι, μίλησε η Evangelia σε συνέντ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»