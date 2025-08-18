Ολοκληρώθηκε η διάσωση των 39 μεταναστών νότια της Καλαμάτας – ΒΙΝΤΕΟ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο, περίπου 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας.

Οι άνθρωποι που κινδύνευαν στη θάλασσα περισυνελέγησαν με ασφάλεια από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όπου έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα.

Την ώρα του περιστατικού, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ευνοϊκές, καθώς οι άνεμοι έπνεαν βορειοδυτικοί με ένταση 2 έως 3 μποφόρ, κάτι που διευκόλυνε την επιχείρηση των αρχών.