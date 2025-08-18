Ολοκληρώθηκε η διάσωση των 39 μεταναστών νότια της Καλαμάτας – ΒΙΝΤΕΟ

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Ολοκληρώθηκε η διάσωση των 39 μεταναστών νότια της Καλαμάτας – ΒΙΝΤΕΟ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο, περίπου 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας.

Οι άνθρωποι που κινδύνευαν στη θάλασσα περισυνελέγησαν με ασφάλεια από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όπου έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα.

Την ώρα του περιστατικού, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ευνοϊκές, καθώς οι άνεμοι έπνεαν βορειοδυτικοί με ένταση 2 έως 3 μποφόρ, κάτι που διευκόλυνε την επιχείρηση των αρχών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
02:50 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Εύβοια: Μυστήριο με τα αυτοκίνητα που κάηκαν ολοσχερώς ύστερα από εκρήξεις – Δείτε φωτογραφίες

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της 17ης Αυγούστου στην Εύβοια, όταν ακούστηκαν ισχυρές εκρήξε...
01:50 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Τζοκέρ: Από το Μαρκόπουλο και το Παλαιό Φάληρο οι «χρυσοί» νικητές των 28,8 εκατ. ευρώ

Δύο τυχερά δελτία βρέθηκαν στην πρώτη κατηγορία του Τζόκερ, μοιράζοντας συνολικά το τεράστιο π...
00:20 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 άτομα – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι κλοπές οχημάτων στη χώρα έχουν πάρει διαστάσεις μάστιγας. Σύμφωνα με βίντεο που είδε το φως...
23:20 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Καιρός: Ενισχύεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες – Πού αναμένονται χαλαζοπτώσεις

Ενισχύεται η αστάθεια του καιρού την Δευτέρα στις 18 Αυγούστου 2025, καθώς αναμένεται να εκδηλ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»