Τζοκέρ: Από το Μαρκόπουλο και το Παλαιό Φάληρο οι «χρυσοί» νικητές των 28,8 εκατ. ευρώ

Δύο τυχερά δελτία βρέθηκαν στην πρώτη κατηγορία του Τζόκερ, μοιράζοντας συνολικά το τεράστιο ποσό των 28.800.000 ευρώ. Κάθε νικητής θα λάβει από 14.413.147 ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή εννέα ακόμη παίκτες κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Τα δύο δελτία που έκαναν τους μεγάλους νικητές παίχτηκαν στο Μαρκόπουλο και στο Παλαιό Φάληρο, στην Αττική. Το ένα από τα πρακτορεία του Μαρκόπουλου μάλιστα στάθηκε διπλά τυχερό, αφού από εκεί προήλθε και ένας από τους εννέα παίκτες που κέρδισαν τις 100.000 ευρώ.

Τα υπόλοιπα δελτία των 100.000 ευρώ βρέθηκαν σε Θεσσαλονίκη (δύο δελτία), Κηφισιά, Λευκωσία, Λάρισα, Πύργο και Χανιά. Αξιοσημείωτο είναι ότι κανείς από τους νικητές της κλήρωσης δεν έπαιξε με τυχαία επιλογή αριθμών, κάτι που δείχνει πως όλοι είχαν συμπληρώσει χειροκίνητα τα δελτία τους.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν οι: 5, 15, 17, 24, 32 και Τζόκερ το 20.