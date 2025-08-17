Νίκη: Η κυβέρνηση ανοίγει «παράθυρο» για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Στο συνταξιοδοτικό σύστημα αναφέρεται ανακοίνωση της «Νίκης» με αφορμή την απόφαση 2140/2025 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία, όπως σημειώνει, «αποτελεί σπάνια νίκη εργαζομένων απέναντι σε φορέα του Δημοσίου, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και μέσα στο σημερινό ασφυκτικό εργασιακό περιβάλλον, υπάρχουν νομικά περιθώρια για την προάσπιση του δικαιώματος στην εργασία και την κοινωνική ασφάλιση».

Το κόμμα, στη δήλωσή του συνεχίζει: «Η κυβέρνηση, με το άρθρο 61 του Ν. 5045/2023, έδωσε τη δυνατότητα εργασίας έως το 74ο έτος, δήθεν για τη συμπλήρωση της 15ετίας και τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στην πράξη, όμως, η ρύθμιση αυτή κρύβει έναν βαθιά αντικοινωνικό στόχο: τη δημιουργία μόνιμου ‘παραθύρου’ για περαιτέρω αύξηση των γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, τη στιγμή που η Ελλάδα ήδη κατέχει από τα υψηλότερα όρια στην Ευρώπη».

«Η δικαστική απόφαση – συνεχίζει η «Νίκη» – παρακάμπτοντας με ισχυρή επιχειρηματολογία τον περιορισμό του άρθρου 103 παρ. 8 του Συντάγματος, τόνισε την υπεροχή του άρθρου 22 για το δικαίωμα στην εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Προβλέπει τη συνέχιση της εργασίας των δικαιούχων μέχρι να συμπληρώσουν τον χρόνο συνταξιοδότησης, επιβάλλοντας μάλιστα χρηματική ποινή 3.000 ευρώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τον εργοδότη.

Ωστόσο, η κυβέρνηση επιλέγει να αφήνει στο περιθώριο:

  • Όσους απολύθηκαν στο παρελθόν από το πρόγραμμα.
  • Όσους δεν επιλέχθηκαν ποτέ, λόγω του απαράδεκτου συστήματος προσωπικής επιλογής ωφελούμενων από τους διοικητές φορέων, αντί για αντικειμενική μοριοδότηση και εφαρμογή της σειράς κατάταξης».

Σύμφωνα, πάντα, με την ίδια ανακοίνωση, «η καθολική εφαρμογή της απόφασης απαιτεί άμεση παρέμβαση:

  • Συνέχιση της χρηματοδότησης από ΔΥΠΑ και υπουργεία, τουλάχιστον στο 50% της μισθοδοσίας, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι δημόσιοι φορείς με το σύνολο του κόστους.
  • Κατάργηση της αυθαίρετης επιλογής προσωπικού από τους φορείς και εφαρμογή αποκλειστικά της κατάταξης μοριοδότησης.
  • Νομοθέτηση αναλογικής σύνταξης, ακόμη και με λιγότερα από 15 έτη ασφάλισης, όπως ισχύει σε πολλές χώρες της Ε.Ε.».

Στο πολιτικό «δια ταύτα» τέλος, η Νίκη επισημαίνει: «Η απόφαση 2140/2025 αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα: Η κοινωνία και οι εργαζόμενοι δεν αποδέχονται την πολιτική φτωχοποίησης και υπερεργασίας μέχρι τα βαθιά γεράματα. Η Κυβέρνηση οφείλει να ακούσει, να σεβαστεί την κρίση της Δικαιοσύνης και να προχωρήσει σε άμεσες νομοθετικές και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες που θα προστατεύουν πραγματικά τους εργαζόμενους. Η ΝΙΚΗ ως ισχυρή αντιπολίτευση θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό κάθε πολίτη που αναζητά εργασία σε ένα σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον», διαβεβαιώνει το κόμμα εν κατακλείδι.

