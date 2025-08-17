Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας: Επιταχύνεται η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές – 33 «κόκκινα» κτίρια στην Αχαΐα

Τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η νέα τεχνολογία για την επιτάχυνση της καταγραφής των ζημιών από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές στην Αχαΐα για τον οποίο είχε γίνει αναφορά χτες εξηγεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας ότι τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις αυτοψίες σε κτίρια και υποδομές, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του, οι μηχανικοί των κλιμακίων χρησιμοποιούν ειδικά tablets και καταχωρούν τα δεδομένα των αυτοψιών σε online γεωχωρική βάση δεδομένων. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής Digispect, ολοκληρώνουν τις αυτοψίες με μεγαλύτερη ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια.

Το σύστημα επιτρέπει την άμεση προς τον χρήστη εισαγωγή όλων των απαιτούμενων εγγράφων με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών και ψηφιακής υπογραφής. Χάρη στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, οι μηχανικοί διεκπεραιώνουν μεγαλύτερο αριθμό αυτοψιών σε συντομότερο χρόνο, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού και την άμεση στήριξη των πολιτών.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από αυτοψίες που διενεργήθηκαν τις τελευταίες ώρες

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου : 2 «πράσινα», 11 «κίτρινα», 20 «κόκκινα» (σύνολο: 33 κτίρια)

: 2 «πράσινα», 11 «κίτρινα», 20 «κόκκινα» (σύνολο: 33 κτίρια) Δημοτική Κοινότητα Αλισσού : 3 «πράσινα», 14 «κίτρινα», 3 «κόκκινα» (σύνολο: 20 κτίρια)

: 3 «πράσινα», 14 «κίτρινα», 3 «κόκκινα» (σύνολο: 20 κτίρια) Δημοτική Κοινότητα Αχαϊκού: 2 «κόκκινα»

2 «κόκκινα» Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αλισσού : 1 «κίτρινο», 1 «κόκκινο»

: 1 «κίτρινο», 1 «κόκκινο» Δημοτική Κοινότητα Χαϊκαλίου: 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 5 κτίρια)

Δήμος Ερυμάνθου

Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού: 1 «πράσινο», 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 6 κτίρια)

1 «πράσινο», 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 6 κτίρια) Δημοτική Κοινότητα Ισώματος: 3 «κίτρινα»

Δήμος Πατρέων

Δημοτική Κοινότητα Βραχναιίκων : 1 «πράσινο», 12 «κίτρινα», 3 «κόκκινα» (σύνολο: 16 κτίρια)

: 1 «πράσινο», 12 «κίτρινα», 3 «κόκκινα» (σύνολο: 16 κτίρια) Δημοτική Κοινότητα Θεριανού : 1 «πράσινο», 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο»

: 1 «πράσινο», 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» Δημοτική Κοινότητα Τσουκαλαιίκων: 2 «πράσινα», 6 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 9 κτίρια)

Σε δήλωσή του, ο Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε: «Η πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών που δοκιμάζονται. Ήδη έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την ανακούφιση των πληγέντων. Αύριο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας και όλους τους αρμόδιους φορείς, με αντικείμενο τον σχεδιασμό της ανασυγκρότησης της περιοχής και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων αποκατάστασης».

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με χτεσινή δήλωση του κ. Κατσαφάδου, στόχος είναι οι πρώτες αποζημιώσεις να καταβληθούν πριν από το τέλος Αυγούστου.