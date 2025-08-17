Σίνερ εναντίον Αλκαράθ για τον τίτλο στο Σινσινάτι Open – Για τέταρτη φορά αντιμέτωποι σε τελικό

Γιανίκ Σίνερ και Κάλρος Αλκαράθ θα συναντηθούν αύριο (18/8) στον τελικό του Σινσινάτι Open. Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά που οι δύο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι σε τελικό, μετά τη Ρώμη το Roland Garros και το Wimbledon.

Ο Ιταλός πρωταθλητής, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, Σίνερ, τερμάτισε την πορεία του απίθανου Γάλλου Τέρενς Ατμάν, με νίκη 7-6(4) 6-2, μετά από μια ώρα και 27 λεπτά. Ο Σίνερ έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Ρότζερ Φέντερερ (2014-2015) που κάνει το back-to-back σε τελικό στο Σινσινάτι.

Πάντως ο Γάλλος φρόντισε ο αντίπαλός του να έχει αξέχαστα 24α γενέθλια, χαρίζοντάς του μια συλλεκτική κάρτα Pokemon, βασισμένο στην επιτυχημένη ιαπωνική σειρά βιντεοπαιχνιδιών, πριν χάσει στον ημιτελικό αγώνα τους. «Σήμερα έχει γενέθλια, οπότε έπρεπε να του δώσω κάτι μικρό», δήλωσε ο Ατμάν.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, Νο2 στον κόσμο, νίκησε τον εμφανώς αδύναμο Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-4, 6-3 σε μία ώρα και 45 λεπτά για να φτάσει στον τελικό του Cincinnati Masters 1000 για δεύτερη φορά στην καριέρα του μετά το 2023.

Για τον Ισπανό αυτός θα είναι ο ένατος ATP Masters 1000 τελικός στην καριέρα του, έχοντας ρεκόρ 7-1 χάνοντας μόνο στο Σινσινάτι το 2023 στην επική αναμέτρηση με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Πηγή: ΑΠΕ