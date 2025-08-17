Σίνερ εναντίον Αλκαράθ για τον τίτλο στο Σινσινάτι Open – Για τέταρτη φορά αντιμέτωποι σε τελικό

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Σίνερ εναντίον Αλκαράθ για τον τίτλο στο Σινσινάτι Open – Για τέταρτη φορά αντιμέτωποι σε τελικό

Γιανίκ Σίνερ και Κάλρος Αλκαράθ θα συναντηθούν αύριο (18/8) στον τελικό του Σινσινάτι Open. Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά που οι δύο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι σε τελικό, μετά τη Ρώμη το Roland Garros και το Wimbledon.

Ο Ιταλός πρωταθλητής, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, Σίνερ, τερμάτισε την πορεία του απίθανου Γάλλου Τέρενς Ατμάν, με νίκη 7-6(4) 6-2, μετά από μια ώρα και 27 λεπτά. Ο Σίνερ έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Ρότζερ Φέντερερ (2014-2015) που κάνει το back-to-back σε τελικό στο Σινσινάτι.

Πάντως ο Γάλλος φρόντισε ο αντίπαλός του να έχει αξέχαστα 24α γενέθλια, χαρίζοντάς του μια συλλεκτική κάρτα Pokemon, βασισμένο στην επιτυχημένη ιαπωνική σειρά βιντεοπαιχνιδιών, πριν χάσει στον ημιτελικό αγώνα τους. «Σήμερα έχει γενέθλια, οπότε έπρεπε να του δώσω κάτι μικρό», δήλωσε ο Ατμάν.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, Νο2 στον κόσμο, νίκησε τον εμφανώς αδύναμο Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-4, 6-3 σε μία ώρα και 45 λεπτά για να φτάσει στον τελικό του Cincinnati Masters 1000 για δεύτερη φορά στην καριέρα του μετά το 2023.

Για τον Ισπανό αυτός θα είναι ο ένατος ATP Masters 1000 τελικός στην καριέρα του, έχοντας ρεκόρ 7-1 χάνοντας μόνο στο Σινσινάτι το 2023 στην επική αναμέτρηση με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
06:55 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Γιώργος Ντόσκας στον Realfm 97,8: Υψώσαμε ανάστημα και έτσι ήρθε το χάλκινο μετάλλιο

Υπερήφανος για τα κορίτσια του και την προσπάθεια που έκαναν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κάτω των...
05:23 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Ολυμπιακός: Συμφώνησε με την Παλμέιρας για την απόκτηση του Τάλις

Ο Τάλις, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τη Βραζιλία, βρίσκεται πολύ κο...
05:15 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Μπολόνια – ΟΦΗ 2-4: Φιλική νίκη των Κρητικών επί της Κυπελλούχου Ιταλίας με πρωταγωνιστές τους Θεοδοσουλάκη και Φούντα

Η πρεμιέρα του ΟΦΗ στη Stoiximan Super League πήρε αναβολή λόγω του αιτήματος του Παναθηναϊκού...
02:51 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Primeira Liga: Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε λογαριασμό στη νέα σεζόν – Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έδωσε τη νίκη στην Μπενφίκα – ΒΙΝΤΕΟ

Η 2η αγωνιστική της Primeira Liga είχε αρκετή ένταση με την Μπενφίκα να παίρνει το πρώτο της «...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»