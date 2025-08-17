Ο φόβος της υπερ-ευφυούς τεχνητής νοημοσύνης έκανε φοιτήτρια του ΜΙΤ να εγκαταλείψει τις σπουδές της – «Οδηγούμαστε προς τον αφανισμό του είδους μας»

Φοιτήτρια του ΜΙΤ παράτησε τις σπουδές της επειδή 'η ΤΝ θα μας σκοτώσει όλους - "φοβάμαι ότι δεν θα ζήσω μέχρι τότε" - ποιες είναι οι αληθινές δυνάμεις της ΤΝ; Φωτογραφία: Freepik
Φοιτήτρια του ΜΙΤ παράτησε τις σπουδές της επειδή 'η ΤΝ θα μας σκοτώσει όλους - "φοβάμαι ότι δεν θα ζήσω μέχρι τότε" - ποιες είναι οι αληθινές δυνάμεις της ΤΝ; Φωτογραφία: Freepik

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AGI) — μια θεωρητική Τεχνητή Νοημοσύνη που μπορεί να κάνει πολλές από τις ίδιες εργασίες με τους ανθρώπους — θα μπορούσε να εμφανιστεί μέσα σε μια δεκαετία. Πολλοί φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από κορυφαία πανεπιστήμια, εγκαταλείπουν τώρα τις σχολές τους για να εργαστούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης για να την αποτρέψουν από το να στραφεί εναντίον της ανθρωπότητας.

Το MIT μόλις απέδειξε ότι ο Αϊνστάιν έκανε λάθος στο πιο διάσημο πείραμα κβαντικής φυσικής

Μια πρώην φοιτήτρια του ΜΙΤ, εξηγεί πως, ο λόγος που εκείνη παράτησε τις σπουδές της, είναι  επειδή φοβάται ένα πιο καταστροφικό σενάριο: Την ολοκληρωτική εξάλειψη του ανθρώπινου είδους από τη AGI, σύμφωνα με το Forbes.

“Φοβάμαι ότι μπορεί να μην ζω μέχρι τη στιγμή της αποφοίτησής μου, εξαιτίας της AGI”, δηλώνει στο Forbes η Alice Blair, η οποία άρχισε τις σπουδές της το 2023.

“Πιστεύω στα περισσότερα σενάρια και, λόγω του τρόπου με τον οποίον διαχειριζόμαστε τη AGI, οδηγούμαστε προς τον αφανισμό του είδους μας”.

Τώρα η Blair έχει γίνει συγγραφέας τεχνικών κειμένων σε μια Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση για την ασφάλεια στην ΤΝ και δεν σκοπεύει να επιστρέψει στο ΜΙΤ. Τη δουλειά αυτή την ξεκίνησε ελπίζοντας να γνωρίσει περισσότερους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν την ΤΝ πιο ασφαλή και δηλώνει απογοητευμένη.

“Πιστεύω ότι το μέλλον μου είναι στον αληθινό κόσμο”, είπε ακόμη στο Forbes.

“Ολοκληρωτική αυτοματοποίηση μέσα στην επόμενη πενταετία”

Ο Nikola Jurković, απόφοιτος του Harvard, ο οποίος ήταν επίσης στη φοιτητική ομάδα για την ασφάλεια στην ΤΝ, λέει ότι καταλαβαίνει τι εννοεί Blair.

“Αν αυτοματοποιηθεί η εργασία μας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, τότε κάθε έτος του πανεπιστημίου, θα αφαιρείται από τη βραχυπρόθεσμη δουλειά μας”, περιγράφει στο Forbes.

“Πιστεύω ότι η AGI θα μπει στη ζωή μας σε τέσσερα χρόνια και, η ολοκληρωτική αυτοματοποίηση της οικονομίας θα έχει γίνει πραγματικότητα μέσα στα επόμενα πέντε ή έξι χρόνια”.

Στόχος της βιομηχανίας της ΤΝ, είναι η δημιουργία ενός συστήματος AGI, το οποίο θα είναι αντίστοιχο ή θα ξεπερνά την ανθρώπινη νοημοσύνη. Ο CEO της OpenAI CEO, Sam Altman, είπε πως η πρόσφατη κυκλοφορία του μοντέλου ΤΝ του GPT-5, το οποίο δεν έτυχε θετικής αποδοχής, ήταν ένα μεγάλο βήμα προς την AGI, χαρακτηρίζοντάς το ακόμη και ως “γενικά ευφυές”.

Αρκετοί εμπειρογνώμονες ωστόσο, είναι επιφυλακτικοί, αφού δεν πλησιάζουμε καν στο σενάριο της δημιουργίας ενός τόσο ισχυρού μοντέλου ΤΝ, αναφέροντας πρόσφατες ενδείξεις που μαρτυρούν ότι, οι βελτιώσεις στην τεχνολογία, φτάνουν σε αδιέξοδο.

“Είναι πάρα πολύ απίθανο να δημιουργηθεί η AGI μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια”, εξηγεί ο Gary Marcus, ερευνητής της ΤΝ και αυστηρός κριτής της βιομηχανίας, στο Forbes.

“Επικοινωνιακά τεχνάσματα της βιομηχανίας”

“Πρόκειται για επικοινωνιακό κόλπο της βιομηχανίας για να δείξει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, τη στιγμή που υπάρχουν πολλά βασικά προβλήματα που παραμένουν ανεπίλυτα, όπως είναι οι παραισθήσεις και τα σφάλματα λογικής”.

Ενώ μπορεί πράγματι, η ΤΝ να προκαλέσει πολλές πραγματικές ζημιές, η εξαφάνιση του είδους είναι κάπως υπερβολικό σενάριο”, καταλήγει ο Marcus. Μάλιστα, η βιομηχανία της ΤΝ θέλει ο κόσμος να πιστέψει στην προφητεία για το τέλος της ανθρωπότητας λόγω της ΤΝ.

Ο Altman, όπως και άλλοι CEOs του τομέα της τεχνολογίας, τροφοδοτούν αυτές τις υποθέσεις. Αυτό, δημιουργεί την εντύπωση πως, η τεχνολογία είναι πολύ πιο ικανή για όσα πραγματικά μπορεί να κάνει, επιτρέποντας στις εταιρείες να ελέγχουν το αφήγημα για την προσαρμογή της τεχνολογίας.

Αντί να πιστεύετε στα σενάρια αποκάλυψης όπως της ταινίας “The Matrix – όπου ο άνθρωπος υποδουλώνεται στα δεσμά των μηχανών τεχνητής νοημοσύνης που επαναστατούν απέναντι  στους δημιουργούς τους – τότε δεν δίνετε τη σημασία που χρειάζεται στις πολύ πιο καθημερινές ζημιές που ήδη προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι η αυτοματοποίηση της εργασίας και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

