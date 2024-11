COP29: Η Μεσόγειος θερμαίνεται ταχύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο – «Ακραία φαινόμενα και μείωση αποθεμάτων νερού» προβλέπουν οι επιστήμονες

Οι ξηρασίες, οι βίαιες βροχοπτώσεις, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η ρύπανση θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τη λεκάνη της Μεσογείου, η οποία θερμαίνεται 20% ταχύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο.

Στην επισήμανση αυτή προέβησαν στην COP29 στο Αζερμπαϊτζάν, οι εμπειρογνώμονες Πιέρο Λιονέλο, από το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο, και ο σύμβουλος για το κλίμα και την αγροτική ανάπτυξη, Άμπντελ Μονέμ, παρουσιάζοντας δύο εκθέσεις, για τις οποίες συντόνισαν τις συνεισφορές πενήντα πέντε επιστημόνων από δεκαεπτά χώρες, έπειτα από πρόσκληση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, δηλαδή της Διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Ενωσης με 16 χώρες της λεκάνης της Μεσογείου.

Αναφερόμενη στα βασικά συμπεράσματα των δύο αυτών εκθέσεων, η γαλλική εφημερίδα Le Monde υπογραμμίζει ότι κρούουν δυνατά τον κώδωνα του κινδύνου για την λεκάνη της Μεσογείου, και τα 540 εκατομμύρια ανθρώπων της περιοχής της, σημειώνοντας ότι αν δεν υπάρξει μείωση των λεγομένων «αερίων του θερμοκηπίου», ικανή να περιορίσει στον 1,5 βαθμό Κελσίου την μέση αύξηση της θερμοκρασίας κατά τις επόμενες δυο δεκαετίες, τότε θεωρούμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πρόσφατες «αποκαλυπτικές βροχοπτώσεις» στην περιοχή της Βαλένθια της Ισπανίας, θα πυκνώνουν όλο και περισσότερο.

🚨Once again, we are sending out a Red Alert.

📈The #StateOfClimate update at #COP29 confirms that 2024 is on track to be the hottest year on record—hotter even than 2023, which smashed all previous records.

🔗 Full update: https://t.co/IRzRXXGPhl pic.twitter.com/Tnv4dPuuCe

— World Meteorological Organization (@WMO) November 19, 2024