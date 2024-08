«Βράζει» η Μεσόγειος: Τον Δεκαπενταύγουστο καταγράφηκε νέο ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας στα ύδατά της

Την Πέμπτη 15 Αυγούστου καταγράφηκε η υψηλότερη ημερήσια θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στα νερά της Μεσογείου, σύμφωνα με ανακοίνωση του βασικού θαλάσσιου ερευνητικού κέντρου της Ισπανίας στο AFP, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2023.

Στις 15 Αυγούστου, η μέση ημερήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της Μεσογείου έφθασε τους 28,90°C, καταγράφοντας νέο ρεκόρ μετά τους 28,71°C που μετρήθηκαν στις 24 Ιουλίου 2023, δήλωσε ο Χουστίνο Μαρτίνεθ, ερευνητής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Επιστημών (ICM) και του καταλανικού Ινστιτούτου ICATMAR.

Οι προκαταρκτικές αυτές μετρήσεις βασίζονται σε δορυφορικά στοιχεία της ναυτικής υπηρεσίας του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, που χρονολογούνται από το 1982.

«Η μέγιστη θερμοκρασία της 15ης Αυγούστου καταγράφηκε στις αιγυπτιακές ακτές, στο Ελ-Αρίς (31,96ºC)», αλλά «η τιμή αυτή πρέπει να αντιμετωπισθεί με επιφυλακτικότητα» πριν από μία πιο ενδελεχή επαλήθευση, δήλωσε ο Χουστίνο Μαρτίνεθ.

According to @CMEMS_EU product CNR MED, the maximum sea surface temperature record was broken in the Mediterranean Sea yesterday:🌡️daily mean of 28.56ºC and median of 28.90ºC. The previous SST record took place on July 24, 2023 (daily mean of 28.40ºC and median of 28.71 ºC)🧵 pic.twitter.com/cGuyxaZHNz



Επί δύο διαδοχικά καλοκαίρια, η Μεσόγειος ήταν θερμότερη σε σχέση με το εξαιρετικού χαρακτήρα καλοκαίρι του καύσωνα το 2003, όταν η ημερήσια μέση θερμοκρασία μετρήθηκε στους 28,25°C στις 23 Αυγούστου. Αυτό το ρεκόρ διατηρήθηκε επί 20 χρόνια.

Το νέο χθεσινό ρεκόρ καταγράφεται έπειτα από έναν καυτό Ιούλιο για την περιοχή της Μεσογείου, ένα από τα hot points της κλιματικής αλλαγής, η οποία επλήγη από κύματα καύσωνα, ξηρασία και πυρκαγιές.

Οι θαλάσσιοι καύσωνες στην Μεσόγειο πλήττουν σοβαρά τα ψάρια, τα μαλάκια και τα φυτά, ευνοούν τα χωροκατακτητικά είδη και αυξάνουν εν δυνάμει την ένταση των βροχών λόγω του εντονότερου βαθμού εξάτμισης.

Marine heatwaves threaten marine ecosystems and coastal communities.

To limit their impacts, it’s vital to reduce fossil-fuel-based emissions to address the #ClimateCrisis.🌡

Learn more through @IUCN‘s Issues Brief: https://t.co/2lec1hRCBT pic.twitter.com/f9yyzG72fq

— UN Biodiversity (@UNBiodiversity) August 15, 2024