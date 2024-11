Ουκρανία: Ήχησαν οι σειρήνες στο Κίεβο – Σε κατάσταση συναγερμού αρκετές περιοχές λόγω απειλής αεροπορικής επίθεσης

Σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορική επίθεση βρίσκεται η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, καθώς και άλλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο συναγερμός κηρύχθηκε σήμερα, Τετάρτη (20/11), λόγω «απειλής αεροπορικής επίθεσης».

Seems the alert is now over for Kyiv for now. Remains active in other areas. 👇🏼 pic.twitter.com/ccDu0C9wFN

