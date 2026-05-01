Τζωρτζίνα Λιώση: To «για πάντα» στον έρωτα θέλει προσπάθεια – «Θαυμάζω πολύ την αγάπη της γιαγιάς και του παππού μου» – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Στην ποιότητα των ερωτικών σχέσεων στο χθες και το σήμερα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Τζωρτζίνα Λιώση σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη της στην εκπομπή της Αθηναΐς Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», στο Action24, το βράδυ της Πέμπτης.

Η ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον ρομαντισμό και τη σημασία της καθημερινής επιλογής σε μια σχέση, ενώ αναφέρθηκε και στο παράδειγμα των παππούδων της, που σημάδεψε την ίδια στον τρόπο που βλέπει την αγάπη.

«Το ‘για πάντα’ θέλει κάθε μέρα προσπάθεια»

«Για να έρθει το ‘για πάντα’ θέλει κάθε μέρα προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια κάθε μέρα για να συντηρείται. Είναι πολύ ωραίο να λες ‘ότι και σήμερα επιλέγω να είμαι με τον σύντροφό μου και δεν είμαι μαζί του σήμερα επειδή ήμουν και χθες’. Οπότε αυτό θέλει μια στρατηγική και μια επιμονή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το παράδειγμα αγάπης της γιαγιάς και του παππού της

Στη συνέχεια, μίλησε με συγκίνηση για τη μακρόχρονη σχέση των παππούδων της, αποκαλύπτοντας πώς επηρέασε τη δική της οπτική για τον έρωτα.

«Εγώ πάντα κοιτούσα τη γιαγιά μου και τον παππού μου, που μείνανε μαζί πάνω από 60 χρόνια. Στα μάτια τα δικά μου φαινόταν ανεπιτήδευτο και απλό. Αλλά καταλαβαίνω πως σίγουρα δεν ήταν έτσι και πως αυτοί οι δύο άνθρωποι κάθε μέρα επέλεγαν να είναι μαζί. Αυτό μου φαίνεται βαθιά συγκινητικό».

Κλείνοντας, η ηθοποιός σημείωσε: «Πιστεύω ότι δεν ξέρουμε και δεν οφείλουμε και να μάθουμε την αλήθεια για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Για εμένα είναι πολύ όμορφο που έχω τη γιαγιά μου και τον παππού μου σε ένα βάθρο και θαυμάζω πολύ την αγάπη αυτή που είχαν. Μου φαίνεται και πολύ γειωμένο που πιστεύω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι διάλεγαν και προσπαθούσαν κάθε μέρα για να είναι μαζί.

Δεν το έχω στο μυαλό μου σαν παραμύθι».

