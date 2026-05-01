Ιταλία: Επιβάτιδα γέννησε σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα



Ένα υγιέστατο αγοράκι γεννήθηκε πρόωρα στη διάρκεια πτήσης αεροσκάφους της ιταλικής αεροπορικής εταιρείας ITA Airways από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών – γιατρού και νοσηλεύτριας.

Όπως ανακοίνωσε χθες Πέμπτη 30/4 η ITA Airways,μια επιβάτιδα αεροσκάφους της έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στα χρονικά της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας.

Η γυναίκα, η οποία διένυε τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος για να ταξιδέψει από την πρωτεύουσα της Σενεγάλης με προορισμό τη Ρώμη. Λίγο μετά την απογείωση, όμως, άρχισαν οι πόνοι του τοκετού.

Με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών – γιατρού και νοσηλεύτριας – η γυναίκα γέννησε σε ένα απόμερο σημείο της καμπίνας.

Καλά στην υγεία τους

Τόσο η μητέρα όσο και το μωρό της είναι καλά στην υγεία τους, αναφέρει το δελτίο Τύπου της ITA Airways, στο οποίο δεν διευκρινίζονται η εθνικότητα και η ηλικία της επιβάτιδας.

Το περιστατικό συνέβη στην πτήση ΑΖ855 της ΙΤΑ Airways – μέλους του γερμανικού ομίλου Lufthansa – από το Ντακάρ της Σενεγάλης προς το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Το ΕΔΙΜΟ αλλάζει τον χάρτη της ογκολογίας στην Ελλάδα

Έχετε πάντα ανοιχτό το κινητό; Τι σας προκαλεί, σύμφωνα με έρευνα

ΑΑΔΕ: Παράταση έως 29 Μαΐου για δηλώσεις ΦΠΑ αγροτών χωρίς κυρώσεις – Ποια είναι η προϋπόθεση

FedHATTA: Συγκρατημένη η ταξιδιωτική κίνηση για την Πρωτομαγιά – Ποιους προορισμούς… ψηφίζουν οι εκδρομείς του τριημέρου

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι φάρμακα για την απώλεια βάρους ίσως μειώνουν τη συσσώρευση πρωτεϊνών που σχετίζονται με το Αλτσχ...

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:48 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Στη δημοσιότητα βίντεο από την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Ομοσπονδιακές αρχές στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει την ένοπλη επ...
01:30 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ουκρανία: 12χρονος αφοπλίζει μόνος του ρωσικό drone και σώζει τα αδέλφια του

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Τσερνίχιβ της Ουκρανίας, όπου ένα 12χρονο αγ...
00:39 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν απόψε στην Τεχεράνη, χωρίς να έχει διευκρινισ...
00:27 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει «κατακόρυφη» πτώση των τιμών του πετρελαίου μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ότι...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς