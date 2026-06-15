Τέσσερις νεκροί από σύγκρουση καταμαράν με ιστιοφόρο στην Αδριατική

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Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αδριατική, έπειτα από σύγκρουση ανάμεσα σε καταμαράν και ιστιοφόρο που σημειώθηκε την Κυριακή, ανάμεσα στα τουριστικά νησιά Μπρακ και Σόλτα. Οι κροατικές αρχές ανέσυραν σήμερα τη σορό του τέταρτου θύματος από το βυθισμένο ιστιοπλοϊκό, το οποίο είχε καταλήξει στον βυθό της θάλασσας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα σε ένα καταμαράν, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 100 άνθρωποι, και σε ένα ιστιοφόρο με σημαία Γαλλίας. Τα αίτια της σύγκρουσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Στο ιστιοπλοϊκό επέβαιναν οκτώ Τσέχοι. Οι τέσσερις διασώθηκαν, οι τρεις σκοτώθηκαν επί τόπου και οι σοροί τους ανασύρθηκαν, ενώ το όγδοο μέλος του πληρώματος αγνοούνταν μέχρι τον εντοπισμό του μέσα στο βυθισμένο σκάφος.

«Το πτώμα του όγδοου μέλους (του πληρώματος) ανασύρθηκε από το ιστιοπλοϊκό που βυθίστηκε. Η σορός μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς για να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις», ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών και Θάλασσας της Κροατίας σε δελτίο Τύπου.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα συνεχιστεί υπό την επίβλεψη της περιφερειακής εισαγγελίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Έρευνας για τα εναέρια, ναυτικά και σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Σύμφωνα με κροατικά μέσα ενημέρωσης, οι τσεχικές αρχές αναμένεται να συνδράμουν στις έρευνες.

Νωρίτερα, ο διευθυντής του λιμένα του Σπλιτ, Ζέλικο Κουστέρα, είχε γνωστοποιήσει ότι οι δύτες είχαν εντοπίσει τη σορό. «Χθες το βράδυ, οι δύτες του υπουργείου Εσωτερικών εντόπισαν το βυθισμένο ιστιοπλοϊκό σε βάθος άνω των 50 μέτρων… και το άτομο που αναζητούσαμε βρίσκεται μέσα στην καμπίνα», είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο N1.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο του Σπλιτ, τρεις Τσέχοι υπήκοοι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ένας τέταρτος τραυματίστηκε σοβαρά στη σπονδυλική στήλη.

Το καταμαράν, το οποίο διαχειριζόταν κροατική ιδιωτική εταιρεία, μετέφερε 118 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Κανείς από τους επιβαίνοντες στο καταμαράν δεν τραυματίστηκε.

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στον Τσέχο ομόλογό του, Αντρέι Μπάμπις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ