Μουντιάλ 2026: Όσα είδαμε στο «Ολλανδία – Ιαπωνία» – Πάθος, ένταση, σκληρές μονομαχίες και έντονο «σκάκι»

Πρεμιέρα την Κυριακή για τον 6ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, με την αυλαία να ανοίγει στο ΑΤ&Τ Stadium και την τυπικά γηπεδούχο Ολλανδία να αντιμετωπίζει τους «μπλε σαμουράι» στο πιο αναμενόμενο ματς της ημέρας.

Ανάλυση: Νίκος Γοργάκης

Η αναμέτρηση δικαίωσε άπαντες για την προσμονή τους, καθώς είχε πραγματικά τα πάντα. Πάθος, ένταση, σκληρές μονομαχίες, έντονο «σκάκι» από τους δύο προπονητές και φυσικά late drama με την ισοφάριση για τους Ιάπωνες να έρχεται στο 88′ από μια καραμπόλα.

Μαζί, θα εμβαθύνουμε στον τρόπο που αγωνίστηκαν οι δύο ομάδες και θα αναλύσουμε τα πεπραγμένα των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Ξεκινάμε με τους τυπικά γηπεδούχους. Ο Ρόναλντ Κούμαν μας παρουσίασε την πιο ταχυδυναμική έκδοση που έχουμε δει ποτέ από τους Ολλανδούς, σε συνδυασμό με τις αρχές του total voetbal του Ρίνους Μίχελς και του Γιόχαν Κρόιφ. Στα άκρα της άμυνας, Βαν ντε Βεν και Ντάμφρις με συνεχή ανεβάσματα και μπροστά τους οι Χάκπο και Σάμερβιλ, μετρ της πίεσης στα ψηλά μέτρα του γηπέδου. Ο στόχος ήταν ένας. Κυκλοφορία μέχρι να βρεθεί αυτή η μια ‘’ρωγμή’’ στο τείχος που σχημάτιζαν οι Ιάπωνες και ανελέητο press στους χώρους που χανόταν η κατοχή.

Στον άξονα οι 3 σωματοφύλακες σε σχηματισμό ανάποδου τριγώνου, για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των γραμμών και περισσότερος κόσμος στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Στην κορυφή αυτού του τριγώνου ο μαέστρος Φρένκι ντε Γιονγκ σε ρόλο double pivot, ο άνθρωπος, δηλαδή, που αναλάμβανε να πάρει την πρώτη πάσα και να δώσει κατεύθυνση στην ανάπτυξη. Τα κατάφερε μάλλον περίφημα, με το αδιανόητο 95% σε επιτυχημένες μεταβιβάσεις (69/73) και το εξίσου απίθανο 92% (22/24) σε επιτυχημένες μεταβιβάσεις στο επιθετικό τρίτο. Αν προσθέσουμε σε αυτά τις 5/8 κερδισμένες μονομαχίες και τις 5 ανακτήσεις κατοχής, έχουμε μάλλον τον κρυφό MVP της αναμέτρησης.

Μπροστά του, ο απόλυτος glue guy Χράφενμπεργκ, στον ρόλο του box-to-box μέσου που μας συστήθηκε όταν ξεπήδηξε από τα φυτώρια του Άγιαξ, κυριάρχησε στον άξονα, έχοντας 22/25 επιτυχημένες μεταβιβάσεις, δύο εκ των οποίων δημιούργησαν τα ολλανδικά τέρματα, αλλά και πολλή αθόρυβη δουλειά με το positional παιχνίδι του. Την τριάδα του κέντρου ολοκλήρωνε ο πιο επιθετικογενής Ρέιντερς, σε μια εμφάνιση κάτω από τα στάνταρ του μεν, άκρως επιδραστική δε, όπως προδίδουν οι 5/7 εύστοχες πάσες στο επιθετικό τρίτο.

Η εντολή για υπερφόρτωση της αριστερής πλευράς «έβγαζε μάτι», όλοι έψαχναν την απομόνωση του Χάκπο στην άκρη, για να βρει το 1ν1 που του αρέσει, με κοντινά στηρίγματα για συνδυαστικό παιχνίδι τους Ράιντερς και Μάλεν και το «τρένο» Βαν ντε Βεν να προσφέρει συνεχή overlap.

Μετά το 2-1 η προσέγγιση άλλαξε. Ο Κούμαν επέλεξε να δώσει μέτρα στους Ιάπωνες, φέρνοντας από τον πάγκο ικανούς και έμπειρους χειριστές, όχι όμως για παιχνίδι αντεπιθέσεων ή έντονου πρέσινγκ. Προσπάθησε να διορθώσει αυτή την αμφιλεγόμενη απόφαση με την είσοδο του Ακέ στη θέση του κουρασμένου Χράφενμπεργκ στο 80’ και την αλλαγή της διάταξης σε 3-4-3, που σε φάση άμυνας μετατρεπόταν σε αυστηρό 5-4-1.

Απέτυχε να διατηρήσει τον έλεγχο της κατοχής, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα και, έτσι, οι Ολλανδοί έφυγαν με μόνο 1 βαθμό, ενώ δικαιούνταν, ίσως, κάτι περισσότερο.

ΙΑΠΩΝΙΑ

Από την άλλη, οι Ιάπωνες παρατάχθηκαν με έναν σαφώς πιο αμυντικό προσανατολισμό με διάταξη 3-4-3, με τους Κούμπο και Μαέντα να κινούνται περισσότερο κεντρικά κλείνοντας τους διαδρόμους. Ο σκόρερ Νακαμούρα από το αριστερό φτερό και ο αρχηγός Ντόαν από την άλλη είχαν αναλάβει τους πιο σύνθετους ρόλους των full back, δίνοντας το απαραίτητο πλάτος στην επίθεση, ενώ παράλληλα ήταν οι έξτρα παίκτες σε φάση άμυνας.

Η τακτική προσέγγιση των Ιαπώνων, που ήξεραν ακριβώς τι ζητούσαν στον αγωνιστικό χώρο, περιλάμβανε διπλό μαρκάρισμα κάθε φορά που η μπάλα έφτανε στον Χάκπο, χωρίς να του αφήνει χώρο να δοκιμάσει κάποια διείσδυση, άμυνα χώρου στα 2/3 του γηπέδου, ιδιαίτερη έμφαση στο deny πάνω στον Ράιντερς και άμεσες αντεπιθέσεις με την ανάκτηση της κατοχής. Μέχρι περίπου το ημίωρο, το πλάνο αυτό λειτουργούσε στην εντέλεια, επιτρέποντας στους ‘’σαμουράι’’ να δημιουργήσουν και μερικές ευκαιρίες.

Από το σημείο αυτό και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, οι συνεχόμενες επιθέσεις από πλευράς Ολλανδών και οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ώρα στο Τέξας, οδήγησαν τους Ιάπωνες σε πιο χαμηλά μέτρα στο γήπεδο, σε ένα καθαρό, συμπαγές 5-4-1. Από τη στιγμή που είχαν βγάλει τον Χάκπο από τη ζώνη άνεσής του, δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να κλείσουν το ημίχρονο χωρίς να δεχτούν ιδιαίτερη απειλή, αν εξαιρέσουμε το σπουδαίο στοπ του Σουζούκι στο σουτ του Μάλεν στο ξεκίνημα του παιχνιδιού.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, οι Ιάπωνες δεν άλλαξαν τίποτα από το πλάνο τους, μέχρι τη στιγμή που δέχθηκαν το πρώτο γκολ στην εξέλιξη μιας στατικής φάσης που είχαν καθαρίσει άνετα για μια ακόμα φορά. Η πίεση ανέβηκε μερικά μέτρα στο γήπεδο, ο Καμάντα έγινε η σκιά του ντε Γιονγκ και με τον Ράιντερς να μην μπορεί να εξελίξει το παιχνίδι, μοιραία ήρθε η ισοφάριση.

Παρά την ψυχρολουσία του 2-1 κόντρα στη ροή του αγώνα, οι Ιάπωνες συνέχισαν να έχουν πίστη στο πλάνο και σε αυτό βοήθησαν οι εύστοχες αλλαγές του Μοριγιάσου. Φρέσκαρε την καταπονημένη δεξιά πλευρά του με την είσοδο του Ίτο και του Σουγκαβάρα και πέρασε και τον έμπειρο Τομιγιάσου, προκειμένου να έχει και μια επιπλέον δύναμη στις στατικές φάσεις. Στην εξέλιξη μιας εξ αυτών ήρθε και το 2-2 στο 88’, οι Ολλανδοί είχαν αδειάσει σωματικά και ψυχολογικά, με αποτέλεσμα τίποτα να μην αλλάξει μέχρι το σφύριγμα της

λήξης.

Αν μας έκανε κάτι εντύπωση από όσα είδαμε σε αυτό το εξαιρετικό, από πλευράς θεάματος και διακύμανσης παιχνίδι, είναι η επιλογή του Κούμαν να αρχίσει και να τελειώσει τον αγώνα χωρίς κάποιον καθαρά αμυντικογενή μέσο, ακόμα και μετά την αλλαγή της διάταξης, ακολουθώντας τη γνωστή ρήση ‘’η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση’’. Ο Κρόιφ σίγουρα θα χαμογελούσε και θα ενέκρινε αυτή τη στάση, ακόμα και τώρα που οι ‘’οράνιε’’ είδαν την άλλη πλευρά του νομίσματος. Από την άλλη, το μαχητικό ιαπωνικό πνεύμα μας δίνει τη σιγουριά ότι αυτή η ομάδα δε θα είναι εύκολη λεία για κανέναν και μια υπόσχεση για συναρπαστική συνέχεια στον 6 ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.