Ένταση στα δικαστήρια Ναυπλίου: Στον ανακριτή οι 2 Ινδοί που ομολόγησαν ότι σκότωσαν τον ψυχολόγο – «Φονιάδες» φώναζαν συγγενείς και φίλοι του θύματος

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Ενώπιον των ανακριτικών αρχών της Αργολίδας οδηγήθηκαν την Πέμπτη (6/8) οι δύο νεαροί Ινδοί, ηλικίας 20 και 24 ετών, που κατηγορούνται για τη βάρβαρη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο.

Οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν στον ανακριτή μετά την προθεσμία που είχαν λάβει, ώστε ο συνήγορος του 20χρονου κατηγορούμενου, να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της δικογραφίας και να οργανώσει την υπερασπιστική του γραμμή.

Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες

Αν και κατά την ανάκριση παραδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, οι δύο κατηγορούμενοι επιρρίπτουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον, αρνούμενοι να αναλάβουν τον ρόλο του φυσικού αυτουργού της δολοφονίας.

Ένταση στα δικαστήρια Ναυπλίου – «Φονιάδες» φώναζαν συγγενείς και φίλοι του θύματος

Κατά την προσαγωγή τους επικράτησε ένταση από τους συγγενείς και φίλους του θύματος, φωνάζοντας δολοφόνοι.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το χρονικό της τραγωδίας ξεκίνησε το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν στενό συγγενικό πρόσωπο του θύματος δήλωσε την εξαφάνισή του στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Για εννέα ημέρες βρισκόταν σε εξέλιξη μια γιγαντιαία κινητοποίηση για τον εντοπισμό του, με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του Λιμενικού, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας και πολλών εθελοντών.

Η δραματική αναζήτηση έληξε στις 2 Αυγούστου, όταν το σώμα του άτυχου άνδρα βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης σε μια αγροτική περιοχή στην Κάντια Αργολίδας.

Όπως προκύπτει από τις επίσημες ανακοινώσεις της Αστυνομίας, το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο δράστες μπήκαν στο αυτοκίνητο του 59χρονου. Αφού κινήθηκαν προς περιοχή του Δήμου Ναυπλιέων, ακινητοποίησαν τον ψυχολόγο και τον μαχαίρωσαν θανάσιμα. Στη συνέχεια, τον λήστεψαν παίρνοντας τα χρήματά του και το κινητό του τηλέφωνο, ενώ διέφυγαν με το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε έναν λόφο κοντά στα σπίτια τους.

Η σύλληψη των δύο αλλοδαπών έγινε στις 2 Αυγούστου στην Αττική, μετά από οργανωμένη επιχείρηση με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι αρχές έχουν σχηματίσει σε βάρος τους δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.