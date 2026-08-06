Χανιά: Πιάστηκαν στα χέρια έξω από το νοσοκομείο – Ένας τραυματίας από το άγριο επεισόδιο

Ένα άγριο επεισόδιο με συμπλοκή μεταξύ δύο ανδρών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (6/8) έξω από το νοσοκομείο Χανίων. Ένας εκ των εμπλεκομένων τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ενώ οι Αστυνομικές Αρχές ενημερώθηκαν για τη διερεύνηση των συνθηκών.

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Χανιά- νοσοκομείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγριο επεισόδιο με έναν τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (6/8) έξω από το νοσοκομείο Χανίων.
  • Δύο άνδρες καβγάδισαν για άγνωστο λόγο και σύντομα τα αίματα άναψαν, με αποτέλεσμα ο διαπληκτισμός να εξελιχθεί σε συμπλοκή.
  • Ο ένας από τους δύο άνδρες τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ενώ οι Αστυνομικές Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και διερευνούν τις συνθήκες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άγριο επεισόδιο με έναν τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (6/8) έξω από το νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, δύο άνδρες καβγάδισαν για άγνωστο λόγο και σύντομα τα αίματα άναψαν, με αποτέλεσμα ο διαπληκτισμός να εξελιχθεί σε συμπλοκή.

Ο ένας από τους δύο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ο άλλος άνδρας φέρεται να αποχώρησε από το σημείο μετά το επεισόδιο.

Σημειώνεται ότι για το περιστατικό ενημερώθηκαν και οι Αστυνομικές Αρχές, σπεύδοντας στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το επεισόδιο.

 

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