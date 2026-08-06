Χανιά: Πιάστηκαν στα χέρια έξω από το νοσοκομείο – Ένας τραυματίας από το άγριο επεισόδιο

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Άγριο επεισόδιο με έναν τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (6/8) έξω από το νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, δύο άνδρες καβγάδισαν για άγνωστο λόγο και σύντομα τα αίματα άναψαν, με αποτέλεσμα ο διαπληκτισμός να εξελιχθεί σε συμπλοκή.

Ο ένας από τους δύο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ο άλλος άνδρας φέρεται να αποχώρησε από το σημείο μετά το επεισόδιο.

Σημειώνεται ότι για το περιστατικό ενημερώθηκαν και οι Αστυνομικές Αρχές, σπεύδοντας στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το επεισόδιο.