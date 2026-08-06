Ηράκλειο: Απάτη σε βάρος 55χρονου με πρόσχημα επενδύσεις – Πώς έκαναν «φτερά» 100.000 ευρώ

Ένας 55χρονος στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο έπεσε θύμα καλοστημένης απάτης, χάνοντας 100.000 ευρώ σε υποτιθέμενες επενδύσεις μετοχών. Οι δράστες τον προσέγγισαν αφού είχε επισκεφθεί σχετική ιστοσελίδα, πείθοντάς τον να μεταφέρει ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε Λιθουανία και Γερμανία, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θύμα καλοστημένης απάτης έπεσε 55χρονος στο Ηράκλειο, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ σε δήθεν επενδύσεις σε μετοχές.
  • Οι δράστες τον έπεισαν να πραγματοποιήσει διαδοχικές καταθέσεις χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, αφού επισκέφθηκε ιστοσελίδα σχετική με επενδύσεις.
  • Ο 55χρονος αντιλήφθηκε την απάτη την τελευταία στιγμή, καταφέρνοντας να διασώσει 50.000 ευρώ, ενώ οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και τα ίχνη των δραστών.

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Θύμα καλοστημένης απάτης, έπεσε ένας 55χρονος σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος πείστηκε από επιτήδειους, να επενδύσει χρήματα σε υποτιθέμενες μετοχές εταιρειών, με αποτέλεσμα να χάσει συνολικά 100.000 ευρώ.

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Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στις Αρχές, οι δράστες επικοινώνησαν μαζί του αφού προηγουμένως είχε επισκεφθεί ιστοσελίδα, που φαινόταν να σχετίζεται με επενδύσεις και αγοραπωλησίες μετοχών. Οι απατεώνες, παρουσιάζοντας ένα δήθεν επενδυτικό σχέδιο, κατάφεραν να τον πείσουν να πραγματοποιήσει διαδοχικές καταθέσεις χρημάτων.

Τα ποσά μεταφέρθηκαν σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, με τους λογαριασμούς να βρίσκονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη Λιθουανία και τη Γερμανία.

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Ο 55χρονος, ωστόσο, αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή ότι επρόκειτο για απάτη, καθώς παραλίγο να προχωρήσει σε ακόμη μία μεταφορά ύψους 50.000 ευρώ. Η συναλλαγή τελικά ακυρώθηκε, με αποτέλεσμα να καταφέρει να διασώσει το συγκεκριμένο ποσό, όπως μεταδίδει η Νέα Κρήτη.

Η υπόθεση έχει περάσει στα χέρια των αρμοδίων Αρχών, οι οποίες διερευνούν τα στοιχεία της καταγγελίας, ενώ εξετάζονται οι κινήσεις των χρημάτων και τα ίχνη των δραστών προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

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