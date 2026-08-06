Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 72χρονου στα Άνω Λιόσια – Υπέστη ηλεκτροπληξία και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο μέσα σε αυτοκίνητο

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Λύθηκε το μυστήριο με τον 72χρονο, που εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό αυτοκινήτου, την 1η Αυγούστου στην περιοχή των Άνω Λιοσίων. Όπως αποκαλύφθηκε από την αστυνομική έρευνα, ο 72χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία όταν επιχείρησε να αφαιρέσει καλώδια από μετασχηματιστή στον Άγιο Στέφανο, με τους συνεργούς του να τον τοποθετούν μέσα σε όχημα, να τον μεταφέρουν στα Άνω Λιόσια και να τον εγκαταλείπουν αβοήθητο.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών, που βρίσκονταν μαζί με τον 72χρονο, με βάση σχετικά εντάλματα που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. υπόθεση ανεύρεσης σορού 72χρονου άνδρα στο εσωτερικό αυτοκινήτου την 1-8-2026 στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Συνελήφθησαν, δυνάμει ενταλμάτων, πρωινές ώρες της 4-8-2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 2 ημεδαποί ηλικίας 68 και 72 ετών, κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 1-8-2026 αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν, κατόπιν σήματος του Κέντρου, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου εντόπισαν στα πίσω καθίσματα σταθμευμένου οχήματος τη σορό 72χρονου άνδρα, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι και τον κορμό.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι βραδινές ώρες της 31-7-2026 βρίσκονταν από κοινού με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, όπου κατά τη διάρκεια αφαίρεσης καλωδίων από μετασχηματιστή, ο τελευταίος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος στο έδαφος.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι τον επιβίβασαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου τον εγκατέλειψαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.