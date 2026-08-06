Μεσσηνία: BINTEO από την επιχείρηση διάσωσης οικογένειας Γάλλων που εγκλωβίστηκε στο Φαράγγι του Βυρού

Αίσιο τέλος είχε το βράδυ της Τετάρτης (5/8) η επιχείρηση διάσωσης μιας τετραμελούς οικογένειας από τη Γαλλία στο φαράγγι του Βυρού, στη Μεσσηνία.

Η οικογένεια, (γονείς και δύο έφηβα παιδιά), έχασε το σηματοδοτημένο μονοπάτι κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με το notospress, η κλήση στο 112 έγινε στις 22:00, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, το Αστυνομικό Τμήμα Καρδαμύλης και ο Εθελοντικός Σύλλογος Πολιτικής Προστασίας ΓΑΙΑ.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες της περιοχής, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν την οικογένεια. Αφού διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη της ήταν καλά στην υγεία τους, οδηγήθηκαν με ασφάλεια στην έξοδο του φαραγγιού.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 00:30, με τη συμμετοχή τεσσάρων πυροσβεστών, στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Καρδαμύλης, 12 εθελοντών του Συλλόγου ΓΑΙΑ και τριών πολιτών, υπό τον συντονισμό αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι εθελοντές της ΓΑΙΑ υπενθυμίζουν στους επισκέπτες να αποφεύγουν την πεζοπορία σε φαράγγια και ορεινές διαδρομές όταν πλησιάζει η δύση του ηλίου, να ακολουθούν πάντα τα σηματοδοτημένα μονοπάτια, να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα εφόδια και μέσα επικοινωνίας και, σε περίπτωση ανάγκης, να καλούν άμεσα το 112.

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Το Φαράγγι του Βυρού

Το Φαράγγι του Βυρού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και ομορφότερα φαράγγια της Πελοποννήσου. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Ταϋγέτου, στη Μεσσηνιακή Μάνη, και εκτείνεται σε μήκος περίπου 19 χιλιομέτρων, από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα έως την έξοδό του κοντά στα χωριά Τσέρια και Εξωχώρι.

Εκτός από το εντυπωσιακό φυσικό του τοπίο, το φαράγγι έχει και ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Κατά την αρχαιότητα, από εκεί διερχόταν η περίφημη Βασιλική Οδός, που συνέδεε την αρχαία Σπάρτη με το λιμάνι της Καρδαμύλης στον Μεσσηνιακό Κόλπο. Σήμερα, σε διάφορα σημεία της διαδρομής σώζονται ίχνη της αρχαίας οδού, καθώς και πέτρινα παρατηρητήρια («βίγλες») που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον Μεσαίωνα και αργότερα για την επιτήρηση της περιοχής.

Οι πλαγιές του Ταϋγέτου που περιβάλλουν το φαράγγι καλύπτονται από πλούσια δάση μαυρόπευκου και κεφαλληνιακής ελάτης, ενώ η διαδρομή προσελκύει κάθε χρόνο πεζοπόρους και φυσιολάτρες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελώντας έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς πεζοπορίας στη Μεσσηνία.