Η κρύπτη ήταν… «καθαρή» – 46χρονη είχε βάλει σχεδόν 1 κιλό ηρωίνης μέσα στο πλυντήριο – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Μια 46χρονη γυναίκα συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς είχε μετατρέψει το πλυντήριο του σπιτιού της σε κρύπτη για σχεδόν 1 κιλό ηρωίνης. Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και ενδελεχή έρευνα.

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Έκρυβε ηρωίνη στο πλυντήριο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 46χρονη στη Θεσσαλονίκη είχε μετατρέψει το πλυντήριο του σπιτιού της σε κρύπτη για ναρκωτικά.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 910 γραμμάρια ηρωίνης που είχε κρύψει η γυναίκα.
  • Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και ενδελεχή έρευνα των αρχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το πλυντήριο του σπιτιού της είχε μετατρέψει σε… κρύπτη για ναρκωτικά μία 46χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Συγκεκριμένα η 46χρονη είχε κρύψει σχεδόν 1 κιλό ηρωίνης μέσα στο πλυντήριο. 

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και ενδελεχή έρευνα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν την εγκληματική της δράση και την εντόπισαν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η συλληφθείσα είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Έκρυβε ηρωίνη στο πλυντήριο

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (5/8/2026), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, 46χρονη ημεδαπή, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, ενώ ύστερα από ενδελεχή έρευνα και αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν, διακριβώθηκε η εγκληματική δραστηριότητα της ανωτέρω, η οποία εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Από την επακόλουθη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της, εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν -910- γραμμάρια ηρωίνης, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Η συλληφθείσα, η οποία έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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