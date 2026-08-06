Η κρύπτη ήταν… «καθαρή» – 46χρονη είχε βάλει σχεδόν 1 κιλό ηρωίνης μέσα στο πλυντήριο – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Το πλυντήριο του σπιτιού της είχε μετατρέψει σε… κρύπτη για ναρκωτικά μία 46χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Συγκεκριμένα η 46χρονη είχε κρύψει σχεδόν 1 κιλό ηρωίνης μέσα στο πλυντήριο.
Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και ενδελεχή έρευνα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν την εγκληματική της δράση και την εντόπισαν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Η συλληφθείσα είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (5/8/2026), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, 46χρονη ημεδαπή, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, ενώ ύστερα από ενδελεχή έρευνα και αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν, διακριβώθηκε η εγκληματική δραστηριότητα της ανωτέρω, η οποία εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Από την επακόλουθη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της, εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν -910- γραμμάρια ηρωίνης, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.
Η συλληφθείσα, η οποία έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.