Σέρρες: Όλα τα σενάρια εξετάζονται για την στυγερή δολοφονία του 68χρονου – Τι λέει ο γιος του θύματος

Οι αστυνομικοί στις Σέρρες επιχειρούν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ της στυγερής δολοφονίας του 68χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από τον γιο του την 1η Αυγούστου. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από άγρια χτυπήματα, πιθανόν από σφυρί, στην κοιλιακή χώρα. Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της μαρτυρίας του γιου για παλιές δικαστικές διαμάχες.

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περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αστυνομικοί στις Σέρρες επιχειρούν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ της στυγερής δολοφονίας του 68χρονου, προκειμένου να οδηγηθούν στα ίχνη του δράστη.
  • Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο 68χρονος δολοφονήθηκε με άγρια χτυπήματα, πιθανόν από σφυρί, στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας του ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία.
  • Την 1η Αυγούστου ο γιος του 68χρονου ανέφερε ότι εντόπισε τον πατέρα του μέσα στο σπίτι. Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο, συλλέγοντας καταθέσεις, αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα κομμάτια του παζλ της στυγερής δολοφονίας του 68χρονου στις Σέρρες επιχειρούν να συνθέσουν οι αστυνομικοί προκειμένου να οδηγηθούν στα ίχνη του δράστη.

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Πιθανότατα σφυρί το φονικό όπλο

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε ότι ο 68χρονος δολοφονήθηκε, με άγρια χτυπήματα, πιθανόν από σφυρί, στην κοιλιακή χώρα. Χτυπήματα, που του προκάλεσαν ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία.

Το χρονικό

Την 1η Αυγούστου ο γιος του 68χρονου ανέφερε ότι εντόπισε τον πατέρα του μέσα στο σπίτι. Ο γιος ισχυρίζεται ότι ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όμως κάθε ενδεχόμενο, συλλέγοντας καταθέσεις, αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

 

Ο γιος έχει εξηγήσει ότι στο παρελθόν είχαν κάποιες δικαστικές διαμάχες με τον πατέρα, παρόλα αυτά όμως ξεκαθάρισε ότι μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες οι σχέσεις τους ήταν πολύ καλές.

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