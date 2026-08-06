Σέρρες: Όλα τα σενάρια εξετάζονται για την στυγερή δολοφονία του 68χρονου – Τι λέει ο γιος του θύματος

Τα κομμάτια του παζλ της στυγερής δολοφονίας του 68χρονου στις Σέρρες επιχειρούν να συνθέσουν οι αστυνομικοί προκειμένου να οδηγηθούν στα ίχνη του δράστη.
Πιθανότατα σφυρί το φονικό όπλο
Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε ότι ο 68χρονος δολοφονήθηκε, με άγρια χτυπήματα, πιθανόν από σφυρί, στην κοιλιακή χώρα. Χτυπήματα, που του προκάλεσαν ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία.
Το χρονικό
Την 1η Αυγούστου ο γιος του 68χρονου ανέφερε ότι εντόπισε τον πατέρα του μέσα στο σπίτι. Ο γιος ισχυρίζεται ότι ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όμως κάθε ενδεχόμενο, συλλέγοντας καταθέσεις, αποτυπώματα και γενετικό υλικό.
Ο γιος έχει εξηγήσει ότι στο παρελθόν είχαν κάποιες δικαστικές διαμάχες με τον πατέρα, παρόλα αυτά όμως ξεκαθάρισε ότι μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες οι σχέσεις τους ήταν πολύ καλές.