Σέρρες: Όλα τα σενάρια εξετάζονται για την στυγερή δολοφονία του 68χρονου – Τι λέει ο γιος του θύματος

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Τα κομμάτια του παζλ της στυγερής δολοφονίας του 68χρονου στις Σέρρες επιχειρούν να συνθέσουν οι αστυνομικοί προκειμένου να οδηγηθούν στα ίχνη του δράστη.

Πιθανότατα σφυρί το φονικό όπλο

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε ότι ο 68χρονος δολοφονήθηκε, με άγρια χτυπήματα, πιθανόν από σφυρί, στην κοιλιακή χώρα. Χτυπήματα, που του προκάλεσαν ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία.

Το χρονικό

Την 1η Αυγούστου ο γιος του 68χρονου ανέφερε ότι εντόπισε τον πατέρα του μέσα στο σπίτι. Ο γιος ισχυρίζεται ότι ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όμως κάθε ενδεχόμενο, συλλέγοντας καταθέσεις, αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Ο γιος έχει εξηγήσει ότι στο παρελθόν είχαν κάποιες δικαστικές διαμάχες με τον πατέρα, παρόλα αυτά όμως ξεκαθάρισε ότι μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες οι σχέσεις τους ήταν πολύ καλές.