Γυναίκα μοιράζεται τις 10 απλές συμβουλές που την βοήθησαν να χάσει 10 κιλά χωρίς στερήσεις

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Η απώλεια βάρους δεν απαιτεί απαραίτητα αυστηρές δίαιτες ή πολύωρες προπονήσεις. Μία health coach εξηγεί πώς έχασε 10 κιλά με απλές αλλαγές στην καθημερινότητα της. Η ίδια μοιράζεται τις 10 πρακτικές συμβουλές που την βοήθησαν να πετύχει τον στόχο της, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια, την ισορροπημένη διατροφή και τη σταθερή σωματική δραστηριότητα.

Γυναίκα μοιράζεται 10 απλά tips που την βοήθησαν να χάσει βάρος χωρίς αυστηρή δίαιτα ή σκληρή γυμναστική

Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται την απώλεια βάρους, συχνά φαντάζονται την πλήρη αποκοπή των υδατανθράκων, αυστηρές δίαιτες και εξαντλητικές προπονήσεις υψηλής έντασης (HIIT) κάθε μέρα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα με διάρκεια σπάνια προέρχονται από ακραία μέτρα.

Αντίθετα, η βιώσιμη απώλεια βάρους βασίζεται σε απλές, υγιεινές συνήθειες στις οποίες μπορείτε να μείνετε πιστοί καθημερινά – από την κατανάλωση ισορροπημένων γευμάτων μέχρι την καθημερινή ήπια κίνηση.

Η Mankirat Kaur, πιστοποιημένη health coach, διευθύντρια του Fettle Fitness Hub και ειδικός στη γυμναστική πριν και μετά την εγκυμοσύνη, μοιράστηκε 10 απλές συνήθειες που τη βοήθησαν να χάσει 10 κιλά χωρίς στερήσεις ή εξαντλητική γυμναστική.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η γυναίκα αναφέρει: «Δεν έχασα 10 κιλά ακολουθώντας μια αυστηρή δίαιτα. Αυτές είναι οι 10 απλές συνήθειες που έκαναν τη μεγαλύτερη διαφορά».

10 συμβουλές διατροφής για σταθερή και υγιεινή απώλεια βάρους

Μην παραλείπετε την πρωτεΐνη

Θέστε ρεαλιστικούς στόχους

Διατηρήστε τα γεύματά σας απλά

Αποφύγετε τις θερμίδες σε υγρή μορφή

Μην κόβετε τους υδατάνθρακες και τα λιπαρά

Βάλτε την κίνηση στη ζωή σας καθημερινά

Μείνετε ενυδατωμένοι

Εξασφαλίστε ποιοτικό ύπνο

Προγραμματίστε τα γεύματά σας

Παραμείνετε συνεπείς στο πρόγραμμά σας

Μην παραλείπετε την πρωτεΐνη

Σύμφωνα με τη Mankirat, κάθε γεύμα πρέπει να περιλαμβάνει μια καλή πηγή πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη συμβάλλει στη διατήρηση του αισθήματος πληρότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, υποστηρίζει τη μυϊκή υγεία και μειώνει την επιθυμία για αλόγιστο τσιμπολόγημα ανάμεσα στα γεύματα.

«Δεν παρέλειπα ποτέ την πρωτεΐνη. Φρόντιζα κάθε γεύμα μου να περιέχει μια καλή πηγή πρωτεΐνης ώστε να μένω χορτάτη, να υποστηρίζω τους μύες μου και να αποφεύγω τα περιττά σνακ», σημειώνει η ίδια.

Θέστε ρεαλιστικούς στόχους

Οι εξαντλητικές δίαιτες (crash diets) και οι γρήγορες λύσεις υπόσχονται θεαματική απώλεια βάρους, αλλά σπάνια φέρνουν βιώσιμα αποτελέσματα, προκαλώντας συχνά απογοήτευση. Η υγιεινή απώλεια βάρους είναι μια σταδιακή διαδικασία. Επομένως, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να θέτετε ρεαλιστικούς, επιτεύξιμους στόχους με μακροπρόθεσμη διάρκεια.

Όπως τονίζει η Mankirat: «Έθετα ρεαλιστικούς στόχους. Εστίασα στη σταδιακή απώλεια βάρους αντί να περιμένω άμεσα αποτελέσματα».

Διατηρήστε τα γεύματά σας απλά

Όταν προσπαθείτε να τρέφεστε πιο υγιεινά, η καλύτερη τακτική είναι να εστιάζετε σε απλά, σπιτικά και ισορροπημένα γεύματα που προσφέρουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Η health coach εξηγεί: «Κρατούσα τα γεύματά μου απλά. Έτρωγα κυρίως σπιτικό φαγητό και φρόντιζα τη διατροφική ισορροπία, αντί να ετοιμάζω ξεχωριστά “φαγητά δίαιτας”».

Αποφύγετε τις θερμίδες σε υγρή μορφή

Κατά τη μείωση των θερμίδων, είναι εύκολο να παραβλέψει κανείς τις υγρές θερμίδες από ζαχαρούχα αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, γλυκούς καφέδες και shakes. Αυτά τα ροφήματα προσθέτουν πολλές θερμίδες χωρίς να προσφέρουν κορεσμό, δυσκολεύοντας τη διατήρηση θερμιδικού ελλείμματος.

«Απέφευγα τις υγρές θερμίδες. Τα αναψυκτικά, οι καφέδες με ζάχαρη, τα φραπέ και τα πυκνά shakes πρόσθεταν επιπλέον θερμίδες χωρίς να με χορταίνουν», υπογραμμίζει η Mankirat.

Μην κόβετε τους υδατάνθρακες και τα λιπαρά

Το αδυνάτισμα δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσετε ολόκληρες ομάδες τροφίμων ή να ακολουθήσετε στερητικές δίαιτες. Αντίθετα, η συστήνεται μια ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει τη σωστή αναλογία πρωτεΐνης, υγιεινών λιπαρών, σύνθετων υδατανθράκων και φυτικών ινών.

«Δεν έκοψα τους υδατάνθρακες ή τα λιπαρά. Αντί να αποκλείω ομάδες τροφίμων, εστίασα στα ισορροπημένα γεύματα και στον έλεγχο των μερίδων», αναφέρει η ίδια.

Βάλτε την κίνηση στη ζωή σας καθημερινά

Η σωματική δραστηριότητα βοηθά στην καύση των θερμίδων που καταναλώνετε, αποτελώντας βασικό πυλώνα για μια βιώσιμη απώλεια βάρους. Σημασία έχει κάθε μορφή κίνησης – είτε πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προπόνηση, ένα γρήγορο περπάτημα ή τη χρήση της σκάλας αντί για το ασανσέρ.

Η health coach συνιστά να δίνετε προτεραιότητα στη καθημερινή δραστηριότητα παρά στις ευκαιριακές, εξαντλητικές προπονήσεις: «Φρόντιζα να γυμνάζομαι ή να περπατάω κάθε μέρα. Η σταθερή φυσική δραστηριότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σημαντική από το να κάνω περιστασιακά πολύ έντονες προπονήσεις».

Μείνετε ενυδατωμένοι

Η επαρκής κατανάλωση νερού είναι απαραίτητη για την καλή υγεία, ενώ παράλληλα βοηθά στον έλεγχο των λιγούρων, προωθεί το αίσθημα του κορεσμού και αποτρέπει την υπερφαγία. Όπως εξηγεί η Mankirat: «Έπινα πάντα αρκετό νερό. Η σωστή ενυδάτωση με βοήθησε να διαχειριστώ τις λιγούρες και υποστήριξε τη συνολική μου υγεία».

Εξασφαλίστε ποιοτικό ύπνο

Ο ύπνος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της ευεξίας. Η σωστή διατροφή και η άσκηση από μόνοι τους δεν αρκούν. Ο ποιοτικός ύπνος υποστηρίζει τον μεταβολισμό, βοηθά στην αποκατάσταση των μυών και σας προετοιμάζει να ξυπνήσετε με ενέργεια και διάθεση για την επόμενη ημέρα. «Ο καλύτερος ύπνος με έκανε να νιώθω πιο ευδιάθετη και έκανε πιο εύκολη τη λήψη υγιεινών επιλογών», τονίζει η ειδικός.

Προγραμματίστε τα γεύματά σας

Σύμφωνα με την Mankirat, ο προγραμματισμός των γευμάτων (meal prep) σας βοηθά να κάνετε πιο θρεπτικές επιλογές και μειώνει την πιθανότητα για παρορμητικό τσιμπολόγημα: «Σχεδίαζα τα γεύματά μου από πριν. Αυτό με βοήθησε να τρέφομαι πιο σωστά και να αποφεύγω τις σπασμωδικές επιλογές όταν πεινούσα».

Παραμείνετε συνεπείς στο πρόγραμμά σας

Όσον αφορά τη φυσική κατάσταση, η συνέπεια υπερτερεί της έντασης. Η γυναίκα συνιστά να προσπαθείτε καθημερινά και να μένετε πιστοί σε απλές, βιώσιμες συνήθειες αντί να κυνηγάτε την τελειότητα: «Παρέμεινα πιστή στο πρόγραμμά μου χωρίς να ψάχνω το τέλειο. Επαναλάμβανα απλές συνήθειες κάθε μέρα – αυτό ήταν που έφερε τα αποτελέσματα».

Η health coach καταλήγει: «Δεν υπάρχει κάποια μαγική δίαιτα για την απώλεια βάρους. Το μυστικό βρίσκεται στην υιοθέτηση απλών και βιώσιμων συνηθειών που ταιριάζουν στον τρόπο ζωής σας. Η συνέπεια θα νικά πάντα την τελειότητα».

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην διατροφή σας με στόχο την απώλεια βάρους πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή εξειδικευμένο διαιτολόγο.