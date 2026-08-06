Βίντεο: Κοράκι επιτέθηκε σε γυναίκα πριν μπει στο αυτοκίνητό της – Σκόνταψε και χτύπησε το κεφάλι της

Ένα απρόσμενο περιστατικό εκτυλίχθηκε στους δρόμους του Μπέρνλι, όπου μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση από ένα επιθετικό κοράκι, με το βίντεο της συνάντησης να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η επεισοδιακή καταδίωξη περιλάμβανε την πτώση της γυναίκας, ενώ η επιστήμη εξηγεί την αυξημένη επιθετικότητα των κορακιών κατά την περίοδο της φωλεοποίησης, λόγω της προστασίας των νεογνών τους.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Η επίθεση από το κοράκι
Πηγή: The Sun
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε στους δρόμους της αγγλικής πόλης Μπέρνλι, όταν μια γυναίκα βρέθηκε στο «στόχαστρο» ενός επιθετικού και επίμονου κορακιού.
  • Καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει τρέχοντας και στριγγλίζοντας από τον φόβο, σκόνταψε και έπεσε με το πρόσωπο στο κράσπεδο, χτυπώντας το κεφάλι της.
  • Η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι τα κοράκια είναι εξαιρετικά ευφυή πτηνά, ικανά να αναγνωρίζουν ανθρώπινα πρόσωπα, ενώ η επιθετικότητά τους αυξάνεται κατακόρυφα κατά την περίοδο της φωλεοποίησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό, εκτυλίχθηκε στους δρόμους της αγγλικής πόλης Μπέρνλι, όταν μια γυναίκα βρέθηκε στο «στόχαστρο» ενός επιθετικού και επίμονου κορακιού. Το βίντεο της αναπάντεχης αυτής συνάντησης, κάνει πλέον τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ποικίλα σχόλια για την απρόβλεπτη συμπεριφορά των συγκεκριμένων πτηνών.

 

Η εξέλιξη της επεισοδιακής καταδίωξης

Όλα ξεκίνησαν τη στιγμή, που η γυναίκα πάτησε στο πεζοδρόμιο και το κοράκι πραγματοποίησε την πρώτη αιφνιδιαστική έφοδο προς το μέρος της. Αφού οι δυο τους διασταύρωσαν για λίγο τα βλέμματά τους, η γυναίκα κατέβηκε προσεκτικά στον δρόμο διατηρώντας σταθερή οπτική επαφή με το πτηνό.

Όταν όμως το κοράκι επιτέθηκε ξανά, εκείνη έσκυψε πανικόβλητη πίσω από ένα ακινητοποιημένο αυτοκίνητο, για να προστατευτεί από τα νύχια του. Καθώς προσπαθούσε στη συνέχεια να ξεφύγει τρέχοντας και στριγγλίζοντας από τον φόβο, σκόνταψε και έπεσε με το πρόσωπο στο κράσπεδο, χτυπώντας το κεφάλι της.

Το πτηνό συνέχισε να την παρενοχλεί για λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, μέχρι που η ίδια κατάφερε τελικά να απομακρυνθεί, αφήνοντας εμβρόντητους τους αυτόπτες μάρτυρες.

Δείτε το βίντεο

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NewsBuzz UK🇬🇧 (@newsbuzzuk)

Η ερμηνεία της επιθετικής συμπεριφοράς

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν άμεσες, με πολλούς χρήστες να υποστηρίζουν χαριτολογώντας, «ότι το κοράκι κρατούσε κάποια παλιά κακία». Η επιστήμη επιβεβαιώνει πάντως, ότι τα κοράκια είναι εξαιρετικά ευφυή πτηνά, ικανά να αναγνωρίζουν ανθρώπινα πρόσωπα και να θυμούνται συμπεριφορές.

Παράλληλα, η επιθετικότητά τους αυξάνεται κατακόρυφα κατά την περίοδο της φωλεοποίησης, καθώς προστατεύουν σθεναρά τα νεογνά τους την ώρα που εκείνα μαθαίνουν να πετούν.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ