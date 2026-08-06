Χαβάη: Πυγμάχος έριξε… νοκ άουτ υποψήφιο των Δημοκρατικών σε άγριο καβγά σε παραλία – Βίντεο

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στη Χαβάη, Κίριλ Μπάσιν, ενεπλάκη σε σοβαρό επεισόδιο με βίαιες προεκτάσεις στην παραλία Keawakapu του Μάουι, όπου κατέληξε αναίσθητος μετά από συμπλοκή με λουόμενους. Πλέον αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για απειλή και επίθεση με μαχαίρι, ενώ του επιβλήθηκε εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων και αυστηροί περιοριστικοί όροι.

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Έντονο επεισόδιο
Πηγή: Fox News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στη Χαβάη, Κίριλ Μπάσιν, ενεπλάκη σε σοβαρό επεισόδιο με βίαιες προεκτάσεις, καταλήγοντας αναίσθητος σε παραλία του Μάουι.
  • Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Μπάσιν απαίτησε από λουόμενους να αποχωρήσουν, κλιμακώνοντας σε λογομαχία και εκτοξεύοντας απειλές για τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα.
  • Ένας λουόμενος με εκπαίδευση στις πολεμικές τέχνες τον έριξε αναίσθητο, ενώ ο Μπάσιν αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες και εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

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Σε σοβαρό επεισόδιο με βίαιες προεκτάσεις, ενεπλάκη ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στη Χαβάη, Κίριλ Μπάσιν. Ο πολιτικός κατέληξε αναίσθητος στην άμμο, μετά από συμπλοκή με λουόμενους στην παραλία Keawakapu του Μάουι. 

 

Αντιμέτωπος πλέον με βαριές κατηγορίες για απειλή και επίθεση με μαχαίρι, ο Μπάσιν βρίσκεται στο επίκεντρο μίας έντονης δικαστικής και πολιτικής θύελλας.

Η αρχή της έντασης και οι απειλές

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κίριλ Μπάσιν πλησίασε μια ομάδα λουόμενων στην παραλία, απαιτώντας σε έντονο ύφος από έναν άνδρα, να μαζέψει τα πράγματά του.

Παρά τις προσπάθειες να ηρεμήσουν τα πνεύματα, η ατμόσφαιρα πυροδοτήθηκε εκ νέου, όταν ο υποψήφιος άρχισε να λογομαχεί έντονα, με άλλα μέλη της παρέας.

 


Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Ο Μπάσιν προκαλούσε ανοιχτά τους παρευρισκόμενους σε καβγά, ενώ όταν μια γυναίκα προσπάθησε να παρέμβει, εκείνος εκτόξευσε ευθείες απειλές για τη ζωή και τη σωματική της ακεραιότητα, χρησιμοποιώντας παράλληλα, υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

 

Η κλιμάκωση, η συμπλοκή και το νοκ άουτ

Καθώς ο πολιτικός επέστρεφε προς το σημείο το οποίο καθόταν, ένας λουόμενος με εκπαίδευση στις πολεμικές τέχνες (MMA), ο Κάμα Χόμαν, αποφάσισε να αναλάβει δράση, για να προστατεύσει τους γύρω του από την επιθετική συμπεριφορά του Μπάσιν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Μπάσιν έσπρωξε πρώτος τον Χόμαν όταν ο δεύτερος του ζήτησε το λόγο, με αποτέλεσμα να «ξεσπάσει» συμπλοκή.

Ο υποψήφιος σκόνταψε πάνω σε ξαπλώστρες και έπεσε στο έδαφος, όμως σηκώθηκε αμέσως, άρπαξε μια καρέκλα και την εκσφενδόνισε κατά του Χόμαν. Αντιδρώντας άμεσα, ο εκπαιδευμένος άνδρας, παραμέρισε την καρέκλα και κατάφερε δύο γρήγορα χτυπήματα στο πρόσωπο του Μπάσιν, ρίχνοντάς τον αναίσθητο στην άμμο.

 

Η σύλληψη, το μαχαίρι και η δικαστική εξέλιξη

Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, ο Μπάσιν απομακρύνθηκε γρήγορα, συνειδητοποιώντας τις συνέπειες των πράξεών του, πριν επέμβει η αστυνομία. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και παραδόθηκε στις Αρχές ένας σουγιάς 5 ιντσών, τον οποίο ο κατηγορούμενος, φέρεται να χρησιμοποίησε για να απειλήσει τους  παρευρισκόμενους.

 


Στην πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, ο δικαστής όρισε την εγγύηση στο 1 εκατομμύριο δολάρια, επιβάλλοντας του αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Σε περίπτωση αποφυλάκισης, ο Μπάσιν απαγορεύεται να πλησιάσει την περιοχή του επεισοδίου και τα εμπλεκόμενα άτομα, ενώ υποχρεούται να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση, τοξικολογικές εξετάσεις και να παραδώσει κάθε οπλισμό.

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