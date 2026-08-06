Χαβάη: Πυγμάχος έριξε… νοκ άουτ υποψήφιο των Δημοκρατικών σε άγριο καβγά σε παραλία – Βίντεο

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Σε σοβαρό επεισόδιο με βίαιες προεκτάσεις, ενεπλάκη ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στη Χαβάη, Κίριλ Μπάσιν. Ο πολιτικός κατέληξε αναίσθητος στην άμμο, μετά από συμπλοκή με λουόμενους στην παραλία Keawakapu του Μάουι.

Hawaii Dem congressional candidate Kirill Basin gets asked to turn his music down at the beach… Threatens to shoot the guy’s wife, pulls a knife, then gets instantly knocked the f out.

Instant FAFO. Same guy who brandished a gun at Maui County workers a few months ago.… pic.twitter.com/4kn7aPY019 — Louis Montoya (@montoyalouis1) August 4, 2026

Αντιμέτωπος πλέον με βαριές κατηγορίες για απειλή και επίθεση με μαχαίρι, ο Μπάσιν βρίσκεται στο επίκεντρο μίας έντονης δικαστικής και πολιτικής θύελλας.

Η αρχή της έντασης και οι απειλές

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κίριλ Μπάσιν πλησίασε μια ομάδα λουόμενων στην παραλία, απαιτώντας σε έντονο ύφος από έναν άνδρα, να μαζέψει τα πράγματά του.

Παρά τις προσπάθειες να ηρεμήσουν τα πνεύματα, η ατμόσφαιρα πυροδοτήθηκε εκ νέου, όταν ο υποψήφιος άρχισε να λογομαχεί έντονα, με άλλα μέλη της παρέας.

Kirill Basin, who is running for congress in Hawaii, get’s knocked out after reportedly threatening multiple beach goers with a knife. The video below starts after he put the knife back in his bag but police stated they recovered it when they arrived to arrest him and it… pic.twitter.com/4PwOZjfpdk — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) August 4, 2026



Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Ο Μπάσιν προκαλούσε ανοιχτά τους παρευρισκόμενους σε καβγά, ενώ όταν μια γυναίκα προσπάθησε να παρέμβει, εκείνος εκτόξευσε ευθείες απειλές για τη ζωή και τη σωματική της ακεραιότητα, χρησιμοποιώντας παράλληλα, υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Wild video shows Democratic congressional candidate Kirill Basin involved in an unhinged beach brawl in Maui after allegedly threatening beachgoers with a knife. Officials say the incident began when a 61-year-old man asked Basin to lower the volume of his music. According to… pic.twitter.com/YUKzCABM8L — Fox News (@FoxNews) August 5, 2026

Η κλιμάκωση, η συμπλοκή και το νοκ άουτ

Καθώς ο πολιτικός επέστρεφε προς το σημείο το οποίο καθόταν, ένας λουόμενος με εκπαίδευση στις πολεμικές τέχνες (MMA), ο Κάμα Χόμαν, αποφάσισε να αναλάβει δράση, για να προστατεύσει τους γύρω του από την επιθετική συμπεριφορά του Μπάσιν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Μπάσιν έσπρωξε πρώτος τον Χόμαν όταν ο δεύτερος του ζήτησε το λόγο, με αποτέλεσμα να «ξεσπάσει» συμπλοκή.

Ο υποψήφιος σκόνταψε πάνω σε ξαπλώστρες και έπεσε στο έδαφος, όμως σηκώθηκε αμέσως, άρπαξε μια καρέκλα και την εκσφενδόνισε κατά του Χόμαν. Αντιδρώντας άμεσα, ο εκπαιδευμένος άνδρας, παραμέρισε την καρέκλα και κατάφερε δύο γρήγορα χτυπήματα στο πρόσωπο του Μπάσιν, ρίχνοντάς τον αναίσθητο στην άμμο.

Dem Candidate Knocked Out After Allegedly Threatening Maui Beachgoers https://t.co/YHJzhOgcAX pic.twitter.com/2anZa9Izo7 — New York Post (@nypost) August 5, 2026

Η σύλληψη, το μαχαίρι και η δικαστική εξέλιξη

Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, ο Μπάσιν απομακρύνθηκε γρήγορα, συνειδητοποιώντας τις συνέπειες των πράξεών του, πριν επέμβει η αστυνομία. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και παραδόθηκε στις Αρχές ένας σουγιάς 5 ιντσών, τον οποίο ο κατηγορούμενος, φέρεται να χρησιμοποίησε για να απειλήσει τους παρευρισκόμενους.

Congressional Candidate Knocked Out after threatening beachgoers pic.twitter.com/3GNbG5znbH — Daily Loud (@DailyLoud) August 5, 2026



Στην πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, ο δικαστής όρισε την εγγύηση στο 1 εκατομμύριο δολάρια, επιβάλλοντας του αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Σε περίπτωση αποφυλάκισης, ο Μπάσιν απαγορεύεται να πλησιάσει την περιοχή του επεισοδίου και τα εμπλεκόμενα άτομα, ενώ υποχρεούται να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση, τοξικολογικές εξετάσεις και να παραδώσει κάθε οπλισμό.