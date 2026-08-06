Τραμπ: Ανοιχτός σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη (5/8) ότι θα προτιμούσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν αντί της προσφυγής σε στρατιωτική δράση, προειδοποιώντας ωστόσο πως η χρήση βίας παραμένει στο τραπέζι σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματικής οδού.

«Θα προτιμούσα να καταλήξουμε σε συμφωνία, επειδή δεν θέλω να σκοτώσω ανθρώπους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λας Βέγκας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του είχε προετοιμαστεί για την πραγματοποίηση «της μεγαλύτερης επίθεσης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», ωστόσο, όπως ανέφερε, τα σχέδια ανεστάλησαν μετά από αίτημα Ιρανών αξιωματούχων για έναρξη συνομιλιών.

Trump on Iran: I would rather make a deal with Iran because I don’t want to kill people. pic.twitter.com/5YJAuEIYOp — Clash Report (@clashreport) August 5, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη ζήτησε να αποφευχθεί μια στρατιωτική επιχείρηση και να ξεκινήσει διάλογος, ενώ τόνισε πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της Ουάσινγκτον ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Αναφερόμενος στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι θα σημειώσουν σημαντική πτώση μόλις επιλυθεί η τρέχουσα ένταση με το Ιράν.

🇺🇸JUST IN: Trump says oil prices are “dropping” and “we may have to send it up again.” Brent crude has fallen from $94 to under $83 this week on hopes of a Hormuz deal. pic.twitter.com/1pFtsYBUan — Coin Bureau (@coinbureau) August 5, 2026

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται ενώ οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο. Στις 18 Ιουνίου οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας και είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την επίτευξη τελικής συμφωνίας, ωστόσο οι επαφές σταμάτησαν λόγω διαφωνιών σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ελευθερία ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Τον περασμένο μήνα, η ένταση κλιμακώθηκε εκ νέου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα στο εσωτερικό του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά στοχεύοντας, όπως υποστήριξε, αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό σε χώρες του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής, μεταξύ άλλων στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.