Εργατικό ατύχημα σε εργοστάσιο στη Χαλκίδα, νοσηλεύεται ένας εργαζόμενος

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

elbisco

Ξημερώματα πρωτομαγιάς ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα σε εργοστάσιο στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το evia online, το ατύχημα σημειώθηκε στο εργοστάσιο της elbisco που βρίσκεται στην περιοχή της Γλύφας στο Δήμο Χαλκιδέων. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 30/4, κατά την διάρκεια επισκευής στο ζυμωτήριο του εργοστασίου και για άγνωστο λόγο ένας κάδος έφυγε από την θέση του και χτύπησε τον εργαζόμενο στα πλευρά.

Απ’ ότι φαίνεται, ο εργαζόμενος ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του διότι για μερικά εκατοστά γλύτωσε ένα μοιραίο χτύπημα στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και θα παραμείνει τουλάχιστον δύο ημέρες για τον κίνδυνο εσωτερικής αιμορραγίας.

Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία.

Πηγή: evia online

