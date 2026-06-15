Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος χωρίς όρους ο συνταξιούχος αστυνομικός που δηλητηρίασε γάτες στην Άνω Τούμπα

Συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε με φόλα οκτώ αδέσποτες γάτες στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης και ότι αποπειράθηκε να δηλητηριάσει ακόμη μία. Ο 57χρονος κλήθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια και, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων.

Οι δικαστικές αρχές έχουν ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη για φόνο ζώου συντροφιάς, τετελεσμένο κατά συρροή και σε απόπειρα, με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας, σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου του προηγούμενου έτους. Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται μετά την καταγγελία γυναίκας, η οποία φρόντιζε τα αδέσποτα ζώα.

Ο 57χρονος κατέστη κατηγορούμενος μετά την αξιολόγηση υλικού από κάμερες ασφαλείας. Το υλικό φέρεται να τον τοποθετεί στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα νεκρά ζώα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι αρχές αποδίδουν στον κατηγορούμενο ότι άφησε σε συγκεκριμένο σημείο ένα σκεύος με τροφή, η οποία φέρεται να περιείχε δηλητηριώδη ουσία.

Κατά την απολογία του, ο συνταξιούχος αστυνομικός αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες. Κατά πληροφορίες, ο ίδιος επικαλέστηκε το γεγονός ότι η εργαστηριακή εξέταση του σκεύους δεν εντόπισε γενετικό υλικό (DNA) που να τον συνδέει με το αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι κατά το επίμαχο διάστημα βρέθηκε στην περιοχή, τόσο πεζός όσο και με τη μηχανή του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι μετακινήσεις του συνδέονταν με επισκέψεις σε πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον, στο οποίο μετέφερε αδιάθετα γεύματα από τη φοιτητική λέσχη. Παράλληλα, ανέφερε ότι στην ίδια περιοχή βρίσκεται κονάκι μονής του Αγίου Όρους, όπου φιλοξενούνται μοναχοί όταν βρίσκονται εκτός της Αθωνικής Πολιτείας, με τους οποίους διατηρεί επαφές.

Πληροφορίες από δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι το ζώο που επέζησε έλαβε από κτηνίατρο ειδική αγωγή για την αντιμετώπιση δηλητηρίασης από φόλα. Το στοιχείο αυτό ενίσχυσε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την εκδοχή ότι τα περιστατικά συνδέονται με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας. Μέχρι στιγμής, παραμένουν σε εκκρεμότητα τα αποτελέσματα των ειδικών εξετάσεων που διενεργεί το Εργαστήριο Κτηνιατρικής του ΑΠΘ για τις νεκρές γάτες.

Μετά την ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης, η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί για την παραπομπή ή μη του κατηγορούμενου σε δίκη. Σε βάρος του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ, κατά του οποίου έχει προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, ενόψει της ποινικής έρευνας.