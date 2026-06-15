Τροχαίο δυστύχημα στην Πάρο: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

Σήμερα Δευτέρα το απόγευμα σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην περιφερειακή οδό Παροικιάς στην Πάρο, κοντά στο γυμνάσιο. Μία μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός αναβάτη και τον σοβαρό τραυματισμό του δεύτερου, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΑΡΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα το απόγευμα στην Πάρο, στην περιφερειακή οδό Παροικιάς, κοντά στο γυμνάσιο της περιοχής.
  • Στο τροχαίο ενεπλάκησαν μία μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες και ένα αυτοκίνητο. Ο ένας από τους δύο αναβάτες της μηχανής υπέκυψε στα τραύματά του επιτόπου, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος.
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιφερειακή οδό Παροικιάς, κοντά στο γυμνάσιο της περιοχής.

Σύμφωνα με το parianostypos.gr, στο τροχαίο ενεπλάκησαν μία μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες και ένα αυτοκίνητο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, ο ένας από τους δύο αναβάτες της μηχανής υπέκυψε στα τραύματά του επιτόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος και νοσηλεύεται.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ