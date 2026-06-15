Τροχαίο δυστύχημα στην Πάρο: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιφερειακή οδό Παροικιάς, κοντά στο γυμνάσιο της περιοχής.

Σύμφωνα με το parianostypos.gr, στο τροχαίο ενεπλάκησαν μία μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες και ένα αυτοκίνητο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, ο ένας από τους δύο αναβάτες της μηχανής υπέκυψε στα τραύματά του επιτόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος και νοσηλεύεται.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.