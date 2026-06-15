Καρέ καρέ η στιγμή του ατυχήματος στο Ράλλυ Δωδώνης – Τι λέει ο πατέρας του 9χρονου που τραυματίστηκε – ΒΙΝΤΕΟ

Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Ράλλυ Δωδώνης, στη διαδρομή προς Θεριακίσι. Όπως έγινε γνωστό, αγωνιστικό αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι ένα 9χρονο αγόρι που παρακολουθούσε τον αγώνα.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της πρώτης ειδικής διαδρομής. Όπως φαίνεται σε βίντεο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο κατέληξε κοντά στο σημείο συγκέντρωσης των θεατών. Το όχημα ακούμπησε την καρέκλα που καθόταν ο 9χρονος με αποτέλεσμα να πέσει το παιδί και να τραυματιστεί ελαφρά.

Τι λέει ο πατέρας του 9χρονου

Ο πατέρας του παιδιού δήλωσε στο Mega: «Έφυγε το αυτοκίνητο από τον δρόμο και ήρθε και σταμάτησε μπροστά μας. Και απλά όπως καθόταν ο μικρός στην καρέκλα, γύρισε η καρέκλα. Καθόμασταν στην άκρη. Απλά έφυγε το αυτοκίνητο και ήρθε πάνω μας.

Έρχεται από ύψωμα και κατεβαίνει σε μας. Σταμάτησε μπροστά μας και απλά τον ακούμπησε λίγο με την πόρτα και έπεσε και γύρισε η καρέκλα που καθόταν.

Προληπτικά μας έστειλαν στο νοσοκομείο, μας έλεγξε ο γιατρός της διοργάνωσης και απλά μας είπε ότι προληπτικά αν θέλουμε να πάμε στο νοσοκομείο. Το παιδί είναι μια χαρά. Κανένα λάθος από κανέναν. Ήταν να γίνει, έγινε».