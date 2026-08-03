Φωτιά στο Ρέθυμνο: Την Τρίτη απολογείται ο υπεύθυνος συντήρησης δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ – Αρνείται τις κατηγορίες

Ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, 52 ετών, αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, αντιμετωπίζοντας δύο κακουργήματα για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες μέσω του δικηγόρου του.

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Φωτιά, Ρέθυμνο, Ασώματος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τρίτη, για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Αντιμετωπίζει δύο κακουργήματα.
  • Κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, για την πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.
  • Ο 52χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ αφέθηκε ελεύθερος με όρους μετά την απολογία του το Σάββατο.

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Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τρίτη, πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Κρύα Βρύση, στο Ρέθυμνο.

Ο 52χρονος, υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ που αναζητούνταν, παρουσιάστηκε αυτοβούλως το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.

Ζήτησε και έλαβε 24ωρη προθεσμία για να απολογηθεί στις 10 το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή Ρεθύμνου, προκειμένου να καθοριστεί η ποινική του μεταχείριση.

Ο ίδιος δια μέσω του δικηγόρου του, Δημήτρη Ανδριόπουλου δήλωσε, ότι αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ελεύθερος με όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ

Υπενθυμίζεται, ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ, μετά την απολογία του στον ανακριτή το Σάββατο, αφέθηκε ελεύθερος με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της παρουσίας μια φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

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