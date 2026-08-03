Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πιερία – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (3/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενισχύθηκαν. Αυτή την ώρα, την μάχη δίνουν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Διος-Ολύμπου.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.