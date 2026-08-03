Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες η Ελλάδα μας πληγώνει

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Στις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα και στον θάνατο των πυροσβεστών και των πιλότων, αναφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης κάνει λόγο για «μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική» που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ υπογραμμίζει πως «τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες η Ελλάδα μας πληγώνει.

Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια, υποδομές.

Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική, είναι σε εξέλιξη.

Και δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση, τα φυσικά φαινόμενα, τις δυσκολίες που προκαλούν.

Αλλά η δραματική ερώτηση.

Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αλλάξουμε, για να μη ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψή της.

Ωστόσο τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες.

Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας.

Είναι ώρα που το πένθος για όσους έδωσαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με τις φλόγες γίνεται και δικό μας πένθος.

Ώρα που στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου, που έπεσαν στη δύσκολη μάχη.

Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό όλων μας», γράφει συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας.