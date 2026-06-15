Ξέσπασε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά του Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν μπορώ να δείξω αγάπη για μια χώρα που διοικείται από έναν ρατσιστή, μισογύνη και ξενοφοβικό τύραννο»

Με μια εμβληματική ατάκα από το κινηματογραφικό του παρελθόν στα 80s, επέλεξε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, να «ευχηθεί» στον Ντόναλντ Τραμπ για τα φετινά του γενέθλια, χθες (14/6/2026).

Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος γιόρταζε την ημέρα στον Λευκό Οίκο, παρέα με αθλητές του UFC, ο διάσημος πρωταγωνιστής του «Goodfellas» έδινε το «παρών» στην ειδική εκδήλωση «Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment», την οποία παρουσίασε η Τζέιν Φόντα. Από το βήμα της εκδήλωσης, ο Ντε Νίρο εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Τραμπ, στέλνοντάς του ένα σαφές και ιδιαίτερα σκληρό μήνυμα.

«Όταν ακούω τον Τραμπ να δηλώνει προ ημερών, ότι «δεν σκέφτεται ούτε στο ελάχιστο την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών», το μόνο που έχω να του πω είναι: «Σκάσε επιτέλους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντε Νίρο, χρησιμοποιώντας τη γνωστή φράση που είχε εκστομίσει το 1988 στην ταινία «Midnight Run» (Το Κυνήγι του Μεσονυχτίου).



Γνωστός για την έντονη και διαρκή κριτική που ασκεί στον Τραμπ, ο Ντε Νίρο δεν περιορίστηκε σε μια απλή αναφορά. Παρότρυνε επανειλημμένα το κοινό της Νέας Υόρκης να ενωθεί μαζί του, μετατρέποντας τη φράση σε ρυθμικό σύνθημα.

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Το νέο δημόσιο ξέσπασμα του ηθοποιού, έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας στις ΗΠΑ, λόγω της κατακόρυφης αύξησης των τιμών και του κόστους ζωής που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν. Μάλιστα, σχολιάζοντας την πρόσφατη, προκλητική δήλωση του Τραμπ ο οποίος ανέφερε: «Λατρεύω τον πληθωρισμό», ο Ντε Νίρο, προχώρησε σε μια βαριά παρομοίωση:

«Είναι θλιβερό, αλλά το να προσπαθούμε να αγαπήσουμε τη χώρα μας αυτή τη στιγμή, θυμίζει κακοποιημένη σύζυγο που επιμένει να δηλώνει ερωτευμένη με τον θύτη της», υπογράμμισε ο ηθοποιός, συμπληρώνοντας:

«Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που υποκινεί ανόητους και απάνθρωπους πολέμους, σκοτώνοντας χιλιάδες αθώους και προκαλώντας έμμεσα τον θάνατο και τα δεινά εκατομμυρίων άλλων. Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που στερεί την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από εκατομμύρια πολίτες για να πλουτίζουν οι προνομιούχοι της κάστας «Τραμπ-Επστάιν». Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που επιστρατεύει μασκοφόρους παραστρατιωτικούς για να πυροβολούν πολίτες στους δρόμους, να βασανίζουν συνανθρώπους μας και να διαλύουν οικογένειες».

Robert De Niro has choice words for Trump at “Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment,” an event hosted by Jane Fonda and The Committee for the First Amendment in New York City pic.twitter.com/NMj0fZjVDv — VANITY FAIR (@VanityFair) June 15, 2026



Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ντε Νίρο ήταν ισοπεδωτικός: «Δεν μπορώ να δείξω αγάπη για μια χώρα που διοικείται από έναν ρατσιστή, μισογύνη και ξενοφοβικό τύραννο. Και ας είμαστε ειλικρινείς: Δεν μπορώ να αγαπήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ και ενός υποτακτικού Κογκρέσου».

Σημειώνεται ότι η συγκρουσιακή σχέση του κορυφαίου ηθοποιού με τον Ντόναλντ Τραμπ μετρά ήδη πολλά χρόνια, από την πρώτη κιόλας προεδρική θητεία του τελευταίου. Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στην εκπομπή MS NOW, ο Ντε Νίρο δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του αναφερόμενος στο βαθύ χάσμα που δημιουργείται στην αμερικανική κοινωνία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον νυν πρόεδρο ως «εχθρό» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Θέλω να νιώσω περήφανος και να αγαπήσω ξανά τη χώρα μου», κατέληξε στην κυριακάτικη ομιλία του. «Θέλω την πατρίδα μου πίσω».

Πηγή: Enterntainment