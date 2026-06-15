Ξέσπασε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά του Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν μπορώ να δείξω αγάπη για μια χώρα που διοικείται από έναν ρατσιστή, μισογύνη και ξενοφοβικό τύραννο»

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ στα γενέθλιά του, καλώντας τον να «σκάσει επιτέλους» και εκφράζοντας την αδυναμία του να αγαπήσει μια χώρα που διοικείται από έναν «ρατσιστή, μισογύνη και ξενοφοβικό τύραννο». Ο ηθοποιός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την οικονομική κατάσταση, τον πόλεμο στο Ιράν και τις κατηγορίες για αυταρχισμό, ζητώντας να «πάρει πίσω την πατρίδα του».

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Διεθνή Νέα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά τη διάρκεια του Director's Brunch στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Tribeca 2026 στη Νέα Υόρκη, στις 8 Ιουνίου 2026. (AFP Photo)
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά τη διάρκεια του Director's Brunch στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Tribeca 2026 στη Νέα Υόρκη, στις 8 Ιουνίου 2026. (AFP Photo)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο «ευχήθηκε» στον Ντόναλντ Τραμπ για τα γενέθλιά του, χθες, με την εμβληματική ατάκα «Σκάσε επιτέλους», εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου.
  • Το ξέσπασμα του ηθοποιού έρχεται εν μέσω έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας στις ΗΠΑ, με τον Ντε Νίρο να τονίζει πως δεν μπορεί να αγαπήσει μια χώρα που “υποκινεί ανόητους και απάνθρωπους πολέμους”.
  • Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ντε Νίρο δήλωσε πως “Δεν μπορώ να δείξω αγάπη για μια χώρα που διοικείται από έναν ρατσιστή, μισογύνη και ξενοφοβικό τύραννο”, εκφράζοντας την επιθυμία του “να νιώσει περήφανος και να αγαπήσει ξανά τη χώρα του”.

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Με μια εμβληματική ατάκα από το κινηματογραφικό του παρελθόν στα 80s, επέλεξε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, να «ευχηθεί» στον Ντόναλντ Τραμπ για τα φετινά του γενέθλια, χθες (14/6/2026).  

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Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος γιόρταζε την ημέρα στον Λευκό Οίκο, παρέα με αθλητές του UFC, ο διάσημος πρωταγωνιστής του «Goodfellas» έδινε το «παρών» στην ειδική εκδήλωση «Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment», την οποία παρουσίασε η Τζέιν Φόντα. Από το βήμα της εκδήλωσης, ο Ντε Νίρο εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Τραμπ, στέλνοντάς του ένα σαφές και ιδιαίτερα σκληρό μήνυμα.

«Όταν ακούω τον Τραμπ να δηλώνει προ ημερών, ότι «δεν σκέφτεται ούτε στο ελάχιστο την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών», το μόνο που έχω να του πω είναι: «Σκάσε επιτέλους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντε Νίρο, χρησιμοποιώντας τη γνωστή φράση που είχε εκστομίσει το 1988 στην ταινία «Midnight Run» (Το Κυνήγι του Μεσονυχτίου). 

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Γνωστός για την έντονη και διαρκή κριτική που ασκεί στον Τραμπ, ο Ντε Νίρο δεν περιορίστηκε σε μια απλή αναφορά. Παρότρυνε επανειλημμένα το κοινό της Νέας Υόρκης να ενωθεί μαζί του, μετατρέποντας τη φράση σε ρυθμικό σύνθημα.

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Το νέο δημόσιο ξέσπασμα του ηθοποιού, έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας στις ΗΠΑ, λόγω της κατακόρυφης αύξησης των τιμών και του κόστους ζωής που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν. Μάλιστα, σχολιάζοντας την πρόσφατη, προκλητική δήλωση του Τραμπ ο οποίος ανέφερε: «Λατρεύω τον πληθωρισμό», ο Ντε Νίρο, προχώρησε σε μια βαριά παρομοίωση:

«Είναι θλιβερό, αλλά το να προσπαθούμε να αγαπήσουμε τη χώρα μας αυτή τη στιγμή, θυμίζει κακοποιημένη σύζυγο που επιμένει να δηλώνει ερωτευμένη με τον θύτη της», υπογράμμισε ο ηθοποιός, συμπληρώνοντας:

«Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που υποκινεί ανόητους και απάνθρωπους πολέμους, σκοτώνοντας χιλιάδες αθώους και προκαλώντας έμμεσα τον θάνατο και τα δεινά εκατομμυρίων άλλων. Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που στερεί την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από εκατομμύρια πολίτες για να πλουτίζουν οι προνομιούχοι της κάστας «Τραμπ-Επστάιν». Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που επιστρατεύει μασκοφόρους παραστρατιωτικούς για να πυροβολούν πολίτες στους δρόμους, να βασανίζουν συνανθρώπους μας και να διαλύουν οικογένειες».

 


Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ντε Νίρο ήταν ισοπεδωτικός: «Δεν μπορώ να δείξω αγάπη για μια χώρα που διοικείται από έναν ρατσιστή, μισογύνη και ξενοφοβικό τύραννο. Και ας είμαστε ειλικρινείς: Δεν μπορώ να αγαπήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ και ενός υποτακτικού Κογκρέσου».

Σημειώνεται ότι η συγκρουσιακή σχέση του κορυφαίου ηθοποιού με τον Ντόναλντ Τραμπ μετρά ήδη πολλά χρόνια, από την πρώτη κιόλας προεδρική θητεία του τελευταίου. Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στην εκπομπή MS NOW, ο Ντε Νίρο δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του αναφερόμενος στο βαθύ χάσμα που δημιουργείται στην αμερικανική κοινωνία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον νυν πρόεδρο ως «εχθρό» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Θέλω να νιώσω περήφανος και να αγαπήσω ξανά τη χώρα μου», κατέληξε στην κυριακάτικη ομιλία του. «Θέλω την πατρίδα μου πίσω».

Πηγή: Enterntainment 

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