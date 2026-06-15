Αττική: Πώς δρούσε το κύκλωμα που έκλεβε, παραποιούσε και μεταπωλούσε οχήματα – Στο 1 εκατ. ευρώ τα κέρδη τους

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Κύκλωμα που διέπραττε κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Αττικής, τα παραποιούσε και τα μεταπωλούσε σε πολίτες, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές, που προχώρησαν σε 13 συλλήψεις μελών της ομάδας, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Εξιχνιαστήκαν 33 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και 9 περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων κλοπής, ενώ κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 19 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα καθώς και πλήθος εργαλείων για κλοπές οχημάτων.

Το συνολικό οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται στο χρηματικό ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπατών – Αρτέμιδος/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, τα οποία παραποιούσε και μεταπωλούσε σε πολίτες.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες σήμερα (15-6-2026), συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπατών – Αρτέμιδος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε., σε περιοχές της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν, δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης, -13- μέλη της οργάνωσης, ηλικίας από 38 έως και 22 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπατών – Αρτέμιδος, τα μέλη της οργάνωσης από τον Μάρτιο του 2023, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τις κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση κλοπές οχημάτων από περιοχές της Αττικής και στη συνέχεια την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας των κλαπέντων οχημάτων, με σκοπό την μετέπειτα πώληση τους σε ανυποψίαστους πολίτες.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αφαιρούσαν οχήματα από περιοχές της Αττικής και στη συνέχεια αφαιρούσαν τα γνήσια τμήματα που έφεραν τον αριθμό πλαισίου του οχήματος και παράλληλα παραποιούσαν τον αριθμό πλαισίου με σκοπό την διάθεσή τους προς πώληση.

Με τον τρόπο αυτό οι κατηγορούμενοι «νομιμοποιούσαν» τα εν λόγω οχήματα και ήταν έτοιμα προς πώληση.

Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις κλοπής οχημάτων, με σκοπό την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Κατά την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 36 οχήματα, 19 εκ των οποίων διαπιστώθηκε, κατόπιν εξειδικευμένου τεχνικού ελέγχου, ότι ήταν κλεμμένα έχοντας παραποιημένα στοιχεία κυκλοφορίας και τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση βρέθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων και κατασχέθηκαν:

6 οχήματα,

εξοπλισμός αντιγραφής κλειδιών αυτοκινήτων,

διαγνωστικές συσκευές εγκεφάλων οχημάτων,

ειδικά εργαλεία διάρρηξης κλειδαριών,

συστήματα γεωεντοπισμού,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών,

2 πιστόλια-ρέπλικα,

αναδιπλούμενος σουγιάς,

πτυσσόμενο γκλοπ και

το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ.

Κατά την προανάκριση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπατών – Αρτέμιδος εξιχνιαστήκαν 33 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και 9 περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων κλοπής.

Το συνολικό οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται στο χρηματικό ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δράσης συνεχίζονται.