Η βόλτα του Ανδρουλάκη στη λαϊκή στο Ίλιον: «Για εσάς γίνεται αυτό; Χαλάλι – Πιο ωραίος είσαι από κοντά»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, περιόδευσε σήμερα Δευτέρα σε λαϊκή αγορά στο Ίλιον, αναρτώντας σχετικό βίντεο στα social media. Κατά τη διάρκεια της βόλτας του, συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες, ανταλλάσσοντας χαρακτηριστικές ατάκες και σχόλια, συμπεριλαμβανομένων αναφορών στο «ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ»

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης περιόδευσε στο Ίλιον και ανάρτησε βίντεο στα social media από τη βόλτα του σε λαϊκή αγορά της περιοχής.
  • Συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες, ανταλλάσσοντας ατάκες όπως «για εσάς γίνεται όλο αυτό; Χαλάλι» και «πιο ωραίος φαίνεσαι έτσι, σε χαλάει η τηλεόραση».
  • Φυσικά, δεν έλειψαν τα σχόλια για το «ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ» κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης περιόδευσε σήμερα Δευτέρα στο Ίλιον και ανάρτησε βίντεο στα social media από τη βόλτα του σε λαϊκή αγορά της περιοχής.

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Ο κ. Ανδρουλάκης ανέβασε το βίντεο με στιγμιότυπα από τη λαϊκή, όπου συνομίλησε με πολίτες αλλά και επαγγελματίες της περιοχής.

Μάλιστα, αντάλλαξε και ατάκες με τον κόσμο, με μία οδηγό να τον ρωτά, «για εσάς γίνεται όλο αυτό» και να συνεχίζει λέγοντας «χαλάλι», ενώ μία μεγαλύτερη κυρία του είπε «πιο ωραίος φαίνεσαι έτσι, σε χαλάει η τηλεόραση».

Φυσικά, δεν έλειψαν τα σχόλια για το «ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ».

Δείτε το βίντεο:

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