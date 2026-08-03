Ισραήλ: Δεν άντεξε τον χαμό της συντρόφου του και αυτοκτόνησε στον τάφο της – Η 30χρονη είχε δολοφονηθεί στο φεστιβάλ Nova

Ένας 30χρονος Ισραηλινός, αυτοκτόνησε, πάνω στον τάφο της συντρόφου του, η οποία δολοφονήθηκε στο φεστιβάλ Nova.

Οι εκτελέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 από την Χαμάς, έχουν αφήσει έντονο το αποτύπωμά τους, ακόμη και χρόνια μετά. Ο 30χρονος Μπαρ Ασράφ, κάτοικος της περιοχής Σααρέι Τίκβα, βρέθηκε νεκρός πάνω στον τάφο της αγαπημένης του, Λιρόν Μπαρντά, έχοντας αυτοπυροβοληθεί.

Η τραγική αυτή εξέλιξη, αναδεικνύει το τεράστιο ψυχικό βάρος που σηκώνουν οι συγγενείς και οι οικείοι των θυμάτων, αποδεικνύοντας ότι το μετατραυματικό σοκ, δεν περιορίζεται μόνο σε όσους, βρέθηκαν στο πεδίο της επίθεσης.

«Ψυχές συνδεδεμένες από παιδιά»

Ο Ασράφ και η Μπαρντά διατηρούσαν μια βαθιά, διαχρονική σχέση, που οι δικοί τους άνθρωποι, περιγράφουν ως δεσμό «αδελφών ψυχών». Όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο φεστιβάλ Nova στο Ρεΐμ, όπου η 30χρονη εργαζόταν ως υπεύθυνη μπαρ, ο Ασράφ μπήκε στο αυτοκίνητό του σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια, να φτάσει κοντά της και να τη σώσει. Ωστόσο, οι αρμόδιες Αρχές, τον ανάγκασαν να επιστρέψει πίσω, περίπου στα μισά της διαδρομής.

🚨🇮🇱 BREAKING: October 7 survivor commits suicide at grave of his girlfriend killed by Hamas Why do Zionists always k*ll themselves? pic.twitter.com/PGjmg9YL7k — Jvnior (@Jvnior) August 3, 2026

Η Μπαρντά, αρνούμενη να εγκαταλείψει το σημείο, παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες, μέχρι τη στιγμή που έπεσε και η ίδια νεκρή. Ύστερα από τρεις ημέρες αγωνίας, η επιβεβαίωση του θανάτου της βύθισε τον Ασράφ σε βαρύ πένθος, από το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να συνέλθει.

Το αθέατο πένθος και η μοιραία απόφαση

Παρά την υποστήριξη της οικογένειάς του και την έντονη φιλανθρωπική του δράση που είχε αναπτύξει, καθώς ο ίδιος συγκέντρωνε τρόφιμα για στρατιώτες και άπορους, η απώλεια της Μπαρντά, παρέμενε μια ανοιχτή πληγή. Όπως αποδείχθηκε, η φαινομενικά λειτουργική καθημερινότητά του, έκρυβε μια βαθιά «εσωτερική κατάρρευση».

Κατά τη διάρκεια οικογενειακής γιορτής για τον γάμο του αδελφού του, ο 30χρονος απομακρύνθηκε σιωπηλά. Η απουσία του κινητοποίησε τις αδελφές του, οι οποίες τον αναζήτησαν στο κοιμητήριο όπου αναπαύεται η σύντροφός του, ένα μέρος που επισκεπτόταν συχνά, για να της μιλά. Εκεί εντοπίστηκε νεκρός από πυροβόλο όπλο, δίπλα στον τάφο της.

Η επόμενη ημέρα της τραγωδίας – Κραυγή αγωνίας για τη δευτερογενή τραυματική διαταραχή

Ο θάνατος του Μπαρ Ασράφ προκάλεσε κύμα συγκίνησης, αλλά και έντονο προβληματισμό στο Ισραήλ, σχετικά με τις ψυχολογικές επιπτώσεις, στους συγγενείς των θυμάτων.

Bar Asraf died by suicide at the grave of his girlfriend, Liron Barda, who was murdered at the Nova music festival during Hamas’s 2023 October 7 massacre.https://t.co/dzCSKasWO3 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 3, 2026



Ο Σιράν Μαόρ, πρόεδρος της οργάνωσης SafeHeart (που παρέχει υποστήριξη ψυχικής υγείας σε επιζώντες και οικογένειες των θυμάτων του φεστιβάλ Nova), υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης:

«Το τραύμα δεν αγγίζει μόνο όσους επέζησαν πεδίου. Οι σύντροφοι, οι γονείς και οι φίλοι κουβαλούν έναν τεράστιο πόνο, παλεύοντας καθημερινά με τις συνέπειες της απώλειας. Η τραγωδία αυτή υπενθυμίζει ότι η ψυχολογική φροντίδα πρέπει να αγκαλιάσει ολόκληρο το περιβάλλον των θυμάτων».

Πηγή: Jerusalem Post