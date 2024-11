Ουκρανία: 1.000 κεριά για τις 1.000 ημέρες πολέμου – Η συγκινητική εκδήλωση στο μνημείο της Μητέρας Πατρίδας στο Κίεβο

Με την 1.000ή ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία να σηματοδοτεί μία μακροχρόνια σύγκρουση, που δεν φαίνεται να τελειώνει άμεσα, Ουκρανοί στρατιώτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την ιστορική αυτή ημέρα με μια συγκινητική τελετή στην πλατεία του μνημείου της Μητέρας Πατρίδας στο Κίεβο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Ανάψτε τη Φλόγα» (Light the Fire), οι συμμετέχοντες άναψαν 1.000 κεριά, όπου το καθένα αντιπροσώπευε μία ημέρα πολέμου από την ρωσική εισβολή το 2022.

Οι φωτογραφίες δείχνουν στρατιώτες να τοποθετούν τις μικρές φλογίτσες μπροστά από το εντυπωσιακό άγαλμα της Μητέρας Πατρίδας, που αποτελεί σύμβολο της Ουκρανίας.

🇺🇦🔱Kyiv honors war heroes: 1,000 candles for 1,000 days of struggle for independence

An action dedicated to the 1000th day of the full-scale war and struggle for Ukraine’s independence is underway near the “Motherland” monument. pic.twitter.com/HmyoRN7b9U

— Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) November 19, 2024