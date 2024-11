Ουκρανία: Πραγματοποίησε το πρώτο χτύπημα σε ρωσικό έδαφος με πυραύλους ATACMS – O Πούτιν υπέγραψε νέο διάταγμα για χρήση πυρηνικών όπλων

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπέλυσαν το πρώτο χτύπημα σε ρωσικό έδαφος χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS, όπως μεταδίδει το RBC Ukraine, που επικαλείται αξιωματούχο του εθνικού στρατού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το χτύπημα έπληξε μια στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Karachev στην περιοχή Bryansk.

«Πράγματι, αυτή είναι η πρώτη φορά που το ATACMS χρησιμοποιείται για να χτυπήσει ρωσικό έδαφος. Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε σε μια εγκατάσταση στην περιοχή Bryansk και καταστράφηκε επιτυχώς», σημείωσε η πηγή.

💥 ATACMS strike in Russia?

Ukraine struck the artillery & missile arsenal in Karachev, Bryansk region.

Russians say it was a missile, not drones.

This specific site was hit last month as well.

Coordinates: 53.1440873, 34.9512602 pic.twitter.com/JdePPwbkg9

— Igor Sushko (@igorsushko) November 19, 2024