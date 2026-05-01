Το Ισραήλ εφαρμόζει στον Λίβανο το «δόγμα Ράφα» που χρησιμοποίησε στη γενοκτονία της Γάζας, αναφέρει γεωστρατηγικός αναλυτής

Το Ισραήλ εφαρμόζει στον Λίβανο το «δόγμα Ράφα» – που πήρε το όνομά του από την κατεστραμμένη πόλη – συνοριακό πέρασμα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, αναφέρει ο Elijah Magnier, ειδικός γεωστρατηγικός αναλυτής της Μέσης Ανατολής και ανώτερος αναλυτής γεωπολιτικών κινδύνων, σε δηλώσεις του στο Al Jazeera για τον κλιμακούμενο τις τελευταίες μέρες πόλεμο σε αυτό το μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

«Αυτό μας είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Israel Katz, ότι στον Λίβανο θα εφαρμοστεί το «δόγμα Ράφα», που σημαίνει ισοπέδωση των πάντων», δήλωσε ο Magnier στο Al Jazeera.

«Καταστρέφοντας σπίτια, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία. Όλα όσα μπορούν να δουν και χωρίς να αφήσουν τίποτα για τον λαό», ανέφερε.

Ο στόχος είναι η τόσο ολοκληρωτική καταστροφή ώστε οι ντόπιοι Λιβανέζοι να μην «γνωρίζουν πλέον την προηγούμενη τοπογραφία της γης» και «να μην επιτρέψουν σε κανέναν να επιστρέψει».

«Αυτό κάνουν οι Ισραηλινοί επειδή είναι ατιμώρητοι και επειδή νομίζουν ότι μπορούν να τη γλιτώσουν έχοντας την ευλογία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», είπε ο Magnier.

Αυτό είναι «ακριβώς αυτό που έχουν κάνει στη Γάζα και κανείς δεν τους ζήτησε τον λόγο», κατέληξε.

Πηγή: Al Jazeera