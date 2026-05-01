Το Ισραήλ εφαρμόζει στον Λίβανο το «δόγμα Ράφα» που χρησιμοποίησε στη γενοκτονία της Γάζας, αναφέρει γεωστρατηγικός αναλυτής

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

lebanon
Ισραηλινό στρατιωτικό όχημα κινείται ανάμεσα σε ερείπια κτιρίων στο νότιο Λίβανο στις 30 Απριλίου 2026 [Shir Torem/Reuters]

Το  Ισραήλ  εφαρμόζει στον Λίβανο το «δόγμα Ράφα» – που πήρε το όνομά του από την κατεστραμμένη πόλη – συνοριακό πέρασμα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, αναφέρει ο Elijah Magnier, ειδικός γεωστρατηγικός αναλυτής της Μέσης Ανατολής και ανώτερος αναλυτής γεωπολιτικών κινδύνων, σε δηλώσεις του στο Al Jazeera για τον κλιμακούμενο τις τελευταίες μέρες πόλεμο σε αυτό το μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Λίβανος: Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων αφήνει τουλάχιστον 15 νεκρούς, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά

«Αυτό μας είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Israel Katz, ότι στον Λίβανο θα εφαρμοστεί το «δόγμα Ράφα», που σημαίνει ισοπέδωση των πάντων», δήλωσε ο Magnier στο Al Jazeera.

«Καταστρέφοντας σπίτια, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία. Όλα όσα μπορούν να δουν και χωρίς να αφήσουν τίποτα για τον λαό», ανέφερε.

Ο στόχος είναι η τόσο ολοκληρωτική καταστροφή ώστε οι ντόπιοι Λιβανέζοι να μην «γνωρίζουν πλέον την προηγούμενη τοπογραφία της γης» και «να μην επιτρέψουν σε κανέναν να επιστρέψει».

«Αυτό κάνουν οι Ισραηλινοί επειδή είναι ατιμώρητοι και επειδή νομίζουν ότι μπορούν να τη γλιτώσουν έχοντας την ευλογία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», είπε ο Magnier.

Αυτό είναι «ακριβώς αυτό που έχουν κάνει στη Γάζα και κανείς δεν τους ζήτησε τον λόγο», κατέληξε.

Πηγή: Al Jazeera

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

06:30 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ουκρανικά drones έπληξαν για τέταρτη φορά το στρατηγικής σημασίας ρωσικό λιμάνι Τουάπσε

Νέα ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκε στο ρωσικό λιμάνι Τουάπσε στη Μαύ...
02:48 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Στη δημοσιότητα βίντεο από την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Ομοσπονδιακές αρχές στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει την ένοπλη επ...
01:30 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ουκρανία: 12χρονος αφοπλίζει μόνος του ρωσικό drone και σώζει τα αδέλφια του

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Τσερνίχιβ της Ουκρανίας, όπου ένα 12χρονο αγ...
00:39 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη για αντιμετώπιση drones

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ανέλαβαν δράση χθες Πέμπτη το βράδυ εναντίον μικρών αεροσκαφώ...
MUST READ

