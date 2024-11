Λαβρόφ: «Σημάδι κλιμάκωσης» οι oυκρανικές επιθέσεις στο Μπριάνσκ με ATACMS – «Αυτό σημαίνει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος» λέει ο Μεντβέντεφ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κατήγγειλε την Τρίτη (19/11) ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην περιοχή του Μπριάνσκ με πυραύλους ATACMS που προμήθευσαν οι ΗΠΑ αποτελούν ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δύση επιδιώκει την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Η χρήση των ATACMS επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι φυσικά ένα σημάδι ότι επιθυμούν κλιμάκωση», δήλωσε ο Λαβρόφ από το Ρίο ντε Τζανέιρο. Επισήμανε επίσης ότι χωρίς τη βοήθεια των Αμερικανών, δεν είναι δυνατή η χρήση αυτών των υψηλής τεχνολογίας πυραύλων, όπως έχει τονίσει επανειλημμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ουκρανία εκτόξευσε έξι αμερικανικούς πυραύλους ATACMS στην περιοχή Μπριάνσκ, προκαλώντας μια μεγάλη έκρηξη σε αποθήκη στο Καράτσεβ, περίπου 120 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Η αποθήκη φέρεται να περιείχε πυρομαχικά που είχε προμηθεύσει τον Ρωσικό στρατό η Βόρεια Κορέα.

O Ντμίτρι Μεντβέντεφ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και στενός σύμμαχος του Πούτιν, με ανάρτησή του στο Χ δήλωσε ότι αυτό σημαίνει «Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος».

Russia’s new nuclear doctrine means NATO missiles fired against our country could be deemed an attack by the bloc on Russia. Russia could retaliate with WMD against Kiev and key NATO facilities, wherever they’re located. That means World War III.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 19, 2024