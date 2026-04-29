Μακρόν: Η απάντηση στο πείραγμα του βασιλιά Καρόλου προς τον Τραμπ για τη γαλλική γλώσσα – «Αυτό θα ήταν κομψό»

Ένα ιδιαίτερο… πείραγμα εκτυλίχθηκε ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή το επίσημο κρατικό δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Βρετανού μονάρχη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ουάσινγκτον, ο Κάρολος επέλεξε να επιστρατεύσει το βρετανικό φλέγμα για να απαντήσει σε παλαιότερες δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, ο βασιλιάς Κάρολος αστειεύτηκε λέγοντας: «Σχολιάσατε πρόσφατα, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν ήταν οι ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Τολμώ να πω ότι, αν δεν ήμασταν εμείς, εσείς θα μιλούσατε γαλλικά…!».

Το σχόλιο αυτό δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Γάλλο Πρόεδρο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, αναπαράγοντας το σχετικό απόσπασμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, έδωσε τη δική του χιουμοριστική απάντηση στην προοπτική να μιλούσαν οι Αμερικανοί τη γαλλική γλώσσα.

«Αυτό θα ήταν κομψό!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, ότι η Ευρώπη θα μιλούσε σήμερα γερμανικά και «ίσως λίγα» ιαπωνικά, εάν οι ΗΠΑ δεν είχαν οδηγήσει τις συμμαχικές δυνάμεις στη νίκη κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε αυτό το επιχείρημα για να δικαιολογήσει την τότε πίεσή του για την παραχώρηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μετά τον πόλεμο -τον οποίο κερδίσαμε, και τον κερδίσαμε θριαμβευτικά- χωρίς εμάς, αυτή τη στιγμή, θα μιλούσατε όλοι γερμανικά και ίσως λίγα ιαπωνικά».

Παράλληλα, ο Τραμπ υπεραμύνθηκε των αξιώσεών του για τη Γροιλανδία, επικαλούμενος την ταχεία ήττα της Δανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ισχυρίστηκε ότι η Κοπεγχάγη υπέκυψε στη Γερμανία «έπειτα από μόλις έξι ώρες μάχης» και ήταν «εντελώς ανίκανη να υπερασπιστεί είτε τον εαυτό της είτε τη Γροιλανδία».